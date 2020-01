Dschungelcamp: Kandidatin hat krasse Forderung an RTL – dann eskaliert die Situation völlig

Das wird ja immer heftiger. Dschungelcamp-Star Elena Miras ist bekanntlich kein Kind von Traurigkeit – sagt ihre Meinung den anderen Campern direkt ins Gesicht und ist impulsiv. Jetzt allerdings schießt die Schweizerin den Vogel geradezu ab.

In der letzten Dschungelcamp-Folge ging es richtig zur Sache. Und das, obwohl Elenas Lästerschwester Sonja Kirchberger längst raus ist. Getreu dem Motto „Selbst ist die Frau“ sorgte Kandidatin Elena für eine Alleinunterhaltungsshow am Mittwochabend.

Dschungelcamp: Elena Mirassorgt für Alleinunterhaltung

Und das alles nur, weil Camp-Kollege Raúl Richter versehentlich ihre Trinkflasche mit zur Prüfung genommen hatte. Mit seiner Flasche durfte sich derweil Elena vergnügen. Tat sie aber nicht.

Elena Miras rastet im Dschungelcamp aus. Mal wieder. Foto: TVNOW

„Gebt mir meine Flasche!“

„Jeder von uns muss ein bisschen darauf achten, was er nimmt. Sorry. Das ist das einzige, was wir haben, was nur uns gehört. Ich kann jetzt nicht trinken, weil er meine Flasche hat!“, so Elena trotzig. Und dann: „Hoffentlich wird das auch ausgestrahlt, dass es euch egal ist, wie es mir geht. Ich kann nichts dafür, dass jemand meine Wasserflasche mitgenommen hat. Ich werde natürlich nicht aus Raúls Flasche trinken, weil wir weder verwandt sind, noch Freunde. GEBT MIR MEINE FLASCHE!“

Schlagabtausch zwischen Elena Miras und Sven Ottke

Oh oh. Dann ging es sogar noch weiter im mittlerweile entstandenen Irrenhaus. Elena und Sven Ottke lieferten sich einen Schlagabtausch der Extraklasse, weil ER später seinen Senf dazu geben musste.

Elena knöpft sich Sven vor. Foto: TVNOW

„Was ist so lustig daran? Wo ist dein Problem? Du lachst jetzt so provokativ. Wenn du irgendwas meinst, dann kannst du mir das auch ins Gesicht sagen und nicht so einen auf hinterhältig machen. Mach du dich doch vom Acker! Geht’s eigentlich noch? Bisschen Anstand, ja“, wetterte Elena.

Immerhin: Neben der ach so im Camp „gehassten“ Danni Büchner hat RTL mit Kampf-Camperin Elena eine echte Stimmungsmacherin ins Dschungelcamp geholt. Zumindest für die Zuschauer. Denn bei ihren Mitstreitern ist die Stimmung wohl durch die ganzen Ausraster eher nach unten gegangen.