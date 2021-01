Dr. Bob landet in Deutschland: Ex-Dschungelcamperin verwirrt – „Den hätte ich jetzt gar nicht wieder erkannt“

Da ist er also. Der größte Star des diesjährigen „Dschungelcamp“-Verschnitts, der „Dschungelshow“ ist endlich auf deutschem Boden gelandet. Dr. Bob ist da.

Der australische Spezialeffektkünstler, Maskenbildner und ausgebildeter Paramedic, ist am Dienstag in Deutschland angekommen. Dann kann das „Dschungelcamp“ beziehungsweise die „Dschungelshow“ ja endlich starten.

„Dschungelcamp“: Dr. Bob landet auf deutschem Boden

Ex-Dschungelcamp-Star Doreen Dietel. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Doch der Aufzug von Dr. Bob scheint so einige Fans verwirrt zu haben. Allen voran: Ex-„Dschungelcamp“-Star Doreen Dietel. „Den hätte ich jetzt gar nicht wieder erkannt“, schreibt die 46-jährige Schauspielerin, die 2019 beim „Dschungelcamp“ dabei war, unter den Instagram-Post von RTL.

Stimmt der Mund-Nasen-Schutz, den Dr. Bob gegen das Coronavirus trägt, verwirrt nicht nur Doreen Dietel. Auch andere Follower sind verwirrt. „Er trägt ja auch sein Mund als Maske. Sieht sehr verwirrend aus“, schreibt eine Followerin. Und eine Weitere fügt hinzu: „Wenn du erst nicht blickst, dass er ne Maske auf hat.“

Dr. Bob: Sein Look sorgt für Verwirrung bei den Fans

Die Verwirrung ist einleuchtend. So hat Dr. Bob eine Maske auf, auf die ein Foto seines Mundes gedruckt wurde. Sehr verwirrend. Zudem haben sich die Fans wohl so an ihren Dr. Bob im Blaumann gewöhnt, dass der Anblick im schicken braunen Mantel für weitere Verwirrung gesorgt haben dürfte.

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“ bei RTL: Sie kämpfen um das goldene Ticket für 2022

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Sam Dylan (anstelle von Nina Queer)

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

Doch keine Panik, spätestens am Freitagabend haben wir unseren alten Dr. Bob zurück. Dann startet nämlich die „Dschungekshow“ bei RTL.

Nicht dabei wird dann Nina Queer sein. Den Grund erfährst du hier.