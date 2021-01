Dschungelcamp: Kurz nach Einzug – Schauspieler Bea Fiedler rastet komplett aus: „Was ist daran so schwer?“

Tag vier der „Dschungelshow“, in der sich die Kandidaten für das Dschungelcamp 2022 qualifizieren können!

Es ist an der Zeit für neue Bewohner. Nachdem am Sonntag Mike Heiter und Zoe Saip von den Zuschauern ins Halbfinale gewählt und Frank Fussbroich nach Hause geschickt worden war, kommen am Montag drei neue Bewohner in die Dschungelcamp-Ersatzshow.

Dschungelcamp: Bea Fiedler flippt schon an Tag eins aus

Schauspielerin Bea Fiedler, Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz ziehen ins RTL-Tiny House nach Hürth.

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“:

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Sam Dylan

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

Vor allem Bea Fiedler hat harte Zeiten vor sich. Für sie bedeutet die Dschungelshow Entzug - ihre Zigaretten musste das Ex-Playmate zu Hause lassen.

Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Neue bekommt sie zwar mit dem Essen geliefert, doch von ihren geliebten Menthol-Hülsen keine Spur. Zu viel für die 63-Jährige: „Was ist denn daran so schwer?“, flippt Bea aus. „Menthooooool-Hülsen. Menthoooool! Die hier könnt ihr selber rauchen.“

Dschungelcamp: Bea Fiedler rastet aus

Am Ende bekommt Die Dschungelcamp-Ersatzshow-Kandidatin zwar ihre Menthol-Hülsen. Doch so viel sei schon mal verraten: Es bleibt nicht der einzige Ausraster von Bea Fiedler in der „Dschungelshow“.

Die „Dschungelshow“ kommt täglich um 22.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.