„Dschungelcamp“-Reue bei Domenico de Cicco: „Würde alles anders machen“

Sein „Dschungelcamp“-Abenteuer war nur von kurzer Dauer. 2019 musste Domenico de Cicco bereits als erster Kandidat den australischen Dschungel verlassen. Das hatte sich der sympathische Reality-TV-Star sicherlich anders vorgestellt. Doch was würde der 42-jährige Frankfurter heute anders machen?

„Wenn ich die Chance hätte, würde ich alles anders machen“, verrät uns Domenico. „Ich würde offener sprechen und die Dinge klar auf den Punkt bringen – nicht so viel Stolz zeigen und Klartext sprechen, damit keine Missverständnisse entstehen. Wenn es möglich wäre, würde ich auch lieber alleine in den Dschungel gehen“, so de Cicco weiter.

„Dschungelcamp“-Reue bei Domenico de Cicco

Wir erinnern uns: Domenico und seine Ex-Freundin Evelyn Burdecki waren damals gemeinsam im „Dschungelcamp“. Die Konflikte der beiden wurden auch im Dschungel immer wieder aufgewärmt. Evelyn hatte die Staffel damals gewonnen.

„Im Dschungel waren wir zerstritten, was vieles erschwert hat. Da waren Emotionen im Spiel, und das hat es mir nicht leicht gemacht gewisse Sachen zu sagen oder umzusetzen“, erinnert sich der 42-Jährige.

„Mein Baby hat mein ganzes Leben verändert“

Heute wirkt der TV-Star gereifter. Wohl auch wegen seiner Tochter, die im September 2018, also kurz vor seinem „Dschungelcamp“-Abenteuer zur Welt gekommen war. „Mein Baby hat mein ganzes Leben verändert. Seit der Geburt denke ich viel bewusster nach, bevor ich Entscheidungen treffe. Ich gehe ganz anders durchs Leben, plane besser und will nur das Beste für mein Kind. Solange es mir gut geht, geht es auch meinem Kind gut. Deshalb achte ich auf mich selbst, damit ich frisch und jung bleibe und ein aktiver, junger Vater für meine Kleine bin.“

