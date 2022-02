Dschungelcamp-Hammer! Daniel Hartwich steigt aus – ER soll sein Nachfolger werden

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Mega-Neuigkeiten zum Dschungelcamp! Daniel Hartwich schmeißt tatsächlich das Handtuch und soll sich dazu entschlossen haben, nach nunmehr neun Jahren bei dem Format als Moderator aufzuhören.

Das berichtet die „Bild“. Ein Nachfolger für die Moderation des Dschungelcamps soll auch schon gefunden worden sein.

Dschungelcamp: Daniel Hartwich schmeißt hin – ER soll in seine Fußstapfen treten

Die 15. Staffel in Südafrika sollte also seine letzte sein. Für Daniel Hartwich ist Berichten zufolge nun also Schluß. Vor neun Jahren übernahm der 43-Jährige den Posten des damals plötzlich verstorbenen Dirk Bach (†51). Er avancierte neben Kollegin Sonja Zietlow schnell zum Publikumsliebling.

----------------

Das ist das „Dschungelcamp”:

Es wird seit 2004 produziert

„Das Dschungelcamp” wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert, der die Show von dem verstorbenen Dirk Bach übernahm

In der Vergangenheit nahmen schon Kandidaten wie Schlager-Star Melanie Müller und DSDS-Gewinner Daniel Kübelböck an der Show teil

In zwei Wochen müssen die Kandidaten sich regelmäßig anstrengenden aber vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen um am Ende als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin den Thron zu besteigen – die Zuschauer können in den Werbepausen an einem Gewinnspiel teilnehmen

2022 fand das Camp zum ersten Mal in Südafrika statt

Gewinner 2022 ist Filip Pavlovic

----------------

Zuletzt machte Daniel Hartwich immer mal wieder Bemerkungen, die nun darauf schließen lassen, dass seine Entscheidung womöglich schon länger fest steht. Als es von RTL hieß, das Dschungelcamp werde donnerstags schon zwei Stunden früher gesendet, brachte er den Spruch: „Was soll da noch kommen? Jetzt kann ich auch aufhören.“ Jetzt wird seine vermeintliche Ankündigung also zur Realität. Es sollen persönliche Gründe sein, die den RTL-Moderator dazu bewogen haben, dem Dschungelcamp den Rücken zu kehren.

„Dschungelcamp“-Moderator Daniel Hartwich ist nicht länger dabei. Foto: RTL / Stefan Menne

Dschungelcamp: ER soll Daniels Nachfolger werden

Kein Geringerer als Chris Tall soll ein heißer Kandidat dafür sein, in die Fußstapfen von Dschungelcamp-Star Daniel Hartwich zu treten. Als Comedian hat er es immerhin drauf, witzig und spontan zu sein, etwas, dass als Dschungelcamp-Moderator erwartet wird.

Noch gibt es von RTL allerdings keine Bestätigung für seine Teilnahme.

----------------

Mehr zum Dschungelcamp:

----------------

Fans von Daniel Hartwich haben immerhin einen Trost: Dem Tanzformat „Let's Dance“ soll er angeblich auch weiterhin als Moderator treu bleiben.

In diesem Jahr wurde Filip Pavlovic zum Dschungelkönig ernannt. Was er in Südafrika im Hotel mit einer ganz bestimmten Person erlebte, kannst du hier lesen >>> (jhe)