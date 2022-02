„Dschungelcamp”-Aus von Daniel Hartwich: ER erfährt es vor laufender Kamera – „Bin gerade geschockt“

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Nach dem Tod von Dirk Bach schaffte es Daniel Hartwich, die Lücke, die der Entertainer beim RTL-„Dschungelcamp” hinterlassen hatte, zu füllen. Bis jetzt – denn der Moderator legt sein Amt nieder.

Die 15. „Dschungelcamp”-Staffel nutzte Daniel Hartwich, um das Kapitel vorerst zu schließen. Von dem plötzlichen Aus zeigten sich nicht nur die Zuschauer überrascht. Auch die Ex-Camper reagierten geschockt.

„Dschungelcamp”-Ausstieg von Daniel Hartwich – ER ist geschockt

Einen traf die Nachricht besonders hart – Dschungelkönig Filip Pavlovic. Der 27-Jährige holte sich im südafrikanischen Dschungel die Krone. Zurück in Deutschland wurde er im Interview mit Angela Finger-Erben dann plötzlich mit der traurigen Meldung überrascht.

Das ist das RTL -„Dschungelcamp”:

Die Show wird seit 2004 produziert

„Das Dschungelcamp” wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert, der die Show von dem verstorbenen Dirk Bach übernahm

In zwei Wochen müssen die Kandidaten sich regelmäßig anstrengenden aber vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen um am Ende als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin den Thron zu besteigen – die Zuschauer können in den Werbepausen an einem Gewinnspiel teilnehmen

2022 fand das Camp zum ersten Mal in Südafrika statt

Die RTL-Moderatorin klärte ihn im RTL-Livestream darüber auf. Pavlovic zeigte sich geschockt.

„Dschungelcamp”-Star Filip Pavlovic ist geschockt

„Also das kommt ja jetzt komplett plötzlich“, sagte der 27-Jährige fassungslos. Wenige Stunden vorher hatte er noch mit dem „Dschungelcamp”-Moderator im gleichen Flieger gesessen.

Filip Pavlovic ist neuer Dschungelkönig und geschockt von der Nachricht, die er in Deutschland erhält. Foto: RTL / Stefan Menne

„Ich bin gerade ein bisschen geschockt“, gab er sichtlich aufgewühlt zu. „Am Ende des Tages sind ja Sonja und Daniel das Gesicht vom Dschungel“, fasste er die Lage zusammen. Wer jetzt als sein Nachfolger gehandelt wird, erfährst du hier.

Ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer werden emotional

Aber nicht nur den frisch gewählten Dschungelkönig traf die Nachricht sehr. Auch andere Ehemalige meldeten sich bei Social Media zu Wort.

Von Thorsten Legat heißt es: „Der Beste überhaupt. Es war mir eine große Ehre Daniel“. Christ Töpperwien stärkt dem Moderator den Rücken und sagt: „Family First! Richtige Entscheidung in meinen Augen! Danke Daniel Hartwich!“. Und Jenny Frankhauser kommentiert: „ Meinen allergrößten Respekt Daniel! Zeigt wieder nur einmal mehr, was für ein toller Mensch du bist“.

