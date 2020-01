Dschungelcamp: Claudia verrät intimes Detail über Michael Wendler – „Ich war erst...“

Das angebliche Dick Pic vom Wendler dürfte nicht bis ins Dschungelcamp gelangt sein – und dennoch wird dort häufig über intime Angelegenheiten des Michael Wendler gesprochen. Häufig durch freche Sprüche der Moderatoren.

Und nun verriet auch Wendler-Ex Claudia Norberg (49) im Dschungelcamp pikante Details aus dem Sexleben mit dem Schlagersänger.

Dschungelcamp 2020: Claudia verrät pikante Details aus dem Liebesleben mit dem Wendler

Als Teenager hatte sie in Sachen Beziehungen wohl leichte Anlaufschwierigkeiten. „Meine Eltern dachten schon, ich wäre eine Lesbe, weil ich nie mit einem Jungen nach Hause gekommen bin“, erzählt sie ihrer Busenfreundin Danni beim Spülen.

Dschungelcamp: 2015 waren Claudia und der Wendler ein glückliches Paar, wie hier bei der Premiere des Musicals „Mamma Mia!“ in Oberhausen. Foto: imago images / Future Image

Der erste und bisher einzige Junge, mit dem Claudia dann eines Tages nach Hause gekommen ist, war dann kein geringerer als Michael Wendler. Und der war mit 19 nicht nur ihr erster Freund – sondern auch ihr erster Liebhaber!

Claudia hielt Abstand zu Michael

Dabei hatte sie zunächst Abstand zu Michael gehalten. „Kennengelernt habe ich den durch eine Freundin. Die hatte schon eine kleine Wohnung, da bin ich hin und da war er zu Besuch. Er war ihr Freund“, erzählt sie Danni.

Wegen ihrer Freundin habe Claudia zunächst gar nicht mit dem Wendler anbandeln wollen. Doch Michael war Feuer und Flamme: „Dann haben wir uns unterhalten und dann hat er kurz darauf Schluss gemacht mit ihr.“

Neues aus dem Dschungelcamp:

Claudia Norberg verrät Danni im Dschungelcamp intime Details aus ihrer Beziehung zum Wendler. Foto: TVNow

Michael bandelt mit der Mutter an

So richtig landen konnte der Schlagersänger trotzdem nicht bei seiner Angebeteten, doch Claudias Mama war zur Stelle. „Meine Mutter hat ihm dann immer gesagt, in welchen Diskotheken ich bin. Meine Mutter und Michael verstanden sich von Anfang an. Dann war der immer in der Diskothek, in der ich war“, erinnert sich die Herzensbrecherin.

Auch dort habe sie ihn mächtig zappeln lassen. „Er ist mir so ein dreiviertel Jahr hinterhergelaufen, bis ich mich dann in ihn verliebt habe. Irgendwann haben wir uns getroffen, haben uns unterhalten und haben uns dann geküsst. Der hat mich wirklich erobert“, schwärmt die 49-Jährige.

Rosen für Claudia

Auch, als der Wendler seine Claudia schon erobert hatte, ließen seine Liebesbekundungen nicht nach. „Ich habe auch jeden Tag Rosen bekommen. Er hat gesagt, kein Tag in deinem Leben soll ohne Rose sein“, verrät Claudia.

Später lief es dann nicht mehr so rosig bei den Beiden. Und für Claudia gab es irgendwann keine Rosen mehr – die schenkt der Wendler jetzt lieber seiner Laura. (vh)