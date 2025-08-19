„Dschungelcamp“-Star will erneut heiraten – „Wir wollen zusammen sein“

„Dschungelcamp“-Star Claudia Effenberg hat eine schwere Zeit hinter sich. Im Dezember 2023 erlitt sie eine lebensbedrohliche Lungenembolie, die beinahe ihr Leben kostete. Mittlerweile kann sie wieder strahlen und hat auch bald noch mehr Grund dazu. Denn ein besonderer Moment steht bevor: Sie wird erneut heiraten!

„Dschungelcamp“-Star Claudia Effenberg heiratet wieder

Claudia Effenberg moderierte kürzlich eine Brautmodenshow in Hamburg, wo sie gegenüber RTL über ihre schwierige gesundheitliche Phase sprach. „Meine Lungenembolie war wirklich ganz schrecklich für Stefan. Also für mich auch, aber für ihn fast noch schrecklicher“, erklärte Ex-Dschungelcamperin Claudia. Die Krise hat das Paar enger zusammengebracht, und Stefan machte ihr nun einen Antrag für eine zweite Hochzeit.

Die beiden heirateten 2004 das erste Mal. Gemeinsam haben sie eine Patchwork-Familie mit Kindern aus früheren Beziehungen. Claudia beschreibt ihre Ehe glücklich: „Wir sind ein Team, wir wollen zusammen sein. Wir können uns nie mehr vorstellen, dass irgendjemand da reingrätscht.“

„Dschungelcamp“-Star Claudia hat Überraschung für Stefan

Bei der Brautmodenshow erhielt Claudia die Anfrage, ob sie für ihre eigene Hochzeit ein Kleid entwerfen möchte. Ihre Antwort war klar: „JA, sie will.“ Für Stefan wird das eine Überraschung sein. „Stefan weiß gar nichts. Der denkt, ich moderiere hier“, verrät Claudia lachend in die RTL-Kamera.

Claudia Effenberg, bekannt aus Reality-Formaten wie dem „Dschungelcamp“, zeigt, wie stark sie aus schweren Zeiten hervorgegangen ist. Ihre Beziehung zu Stefan ist eine Geschichte von Zusammenhalt und Liebe. Ihre nächste Hochzeit verspricht, ein ganz besonderer Moment ihres Lebens zu werden – mit ihrem Traumkleid in Weiß.

