Enthüllt: Ist dieser Schauspieler der erste Dschungelcamp-Kandidat?

Schauspieler Lennart Borchert soll beim „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im australischen Dschungelcamp teilnehmen, wie die „Bild“ berichtet.

Die Verhandlungen sollen wohl aktuell hinter den Kulissen laufen. Borchert, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, könnte somit Anfang 2026 Teil der neuen Staffel des Dschungelcamps werden.

Schauspieler im Dschungelcamp?

Es wird wieder spekuliert, was das Zeug hält. Ganz hoch im Kurs ist dabei Schauspieler Lennart Borchert, der aus der RTL-Soap GZSZ bekannt ist. Eine Teilnahme am Dschungelcamp dürfte den ein oder anderen überraschen.

Vor fünf Jahren überstand Borchert eine schwere Hodenkrebserkrankung. Nach dem Verlust eines Hodens ließ er Spermien einfrieren. Überraschend erwartet seine Partnerin Louisa jetzt ihr erstes gemeinsames Kind. Borchert würde als frisch gebackener Vater in den Dschungel einziehen – die Geburt steht unmittelbar bevor.

GZSZ-Stars lieben das Dschungelcamp

Der Sender RTL äußert sich bislang nicht konkret und bleibt bei Spekulationen kryptisch. „An Spekulationen über Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen wir uns grundsätzlich nicht“, hieß es auf Anfrage von „Bild“.

Borchert befindet sich jedoch in prominenter Gesellschaft. Mehrere GZSZ-Darsteller überzeugten bereits im Dschungelcamp und erzielten ansehnliche Platzierungen in den letzten Staffeln. Bleibt abzuwarten, ob der 25-Jährige der nächste Soap-Star im australischen Busch sein wird.

