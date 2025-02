Dschungelcamp gleich „Luschencamp“? Zuschauer fällen hartes Urteil

Tag elf im Dschungelcamp hatte einige Überraschungen für die Kandidaten und die Zuschauer in petto. Erst die Regeländerung bei der Dschungelprüfung und dann fliegt an diesem Abend auch noch keiner raus.

Und obwohl die Einschaltquoten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel für sich sprechen, scheinen einige Fans der RTL-Sendung in diesem Jahr nicht ganz so zufrieden zu sein. Frust macht sich breit.

Dschungelcamp: Von Abbrüchen bis zu Regeländerungen

Die Kandidaten im Dschungelcamp sorgen tagtäglich für Unterhaltung. Sei es durch die hitzigen Koch-Debatten am Lagerfeuer, emotionale Gespräche im Dschungeltelefon oder Streitereien im Alltag. Doch in einer Sache lässt die Leistung der diesjährigen Camper absolut zu wünschen übrig: den Prüfungen.

+++ Nina Bott macht deutliche Ansage nach Exit – „Die können mir dankbar sein“ +++

Neben den ersten drei Abbrüchen von Sam Dylan gab es in den Prüfungen darauf nicht einmal die volle Punktzahl. An Tag elf geschah dann etwas, was bis dato unmöglich schien: Für Anna-Carina Woitschack und Pierre Sanoussi-Bliss wurden die Regeln geändert! Nachdem die Schlagersängerin zu große Angst vor dem Tauchen hatte, durfte sie mit ihrem Mitcamper die Positionen wechseln und an Land bleiben. Szenen, die nicht bei allen Zuschauern so gut ankommen.

Dschungelcamp: Zuschauer üben herbe Kritik

In den sozialen Netzwerken werden die einzelnen Sendungen immer heiß von den Zuschauern diskutiert. Nach Tag elf ziehen einige allerdings kein schönes Fazit und bezeichnen die Kandidaten als „Luschencamp“:

„Warum geht man da überhaupt hin?“

„Dieses Camp wird wahrscheinlich das werden mit den meisten Prüfungsabbrüchen. Vielleicht sehen wir im Finale drei Leute, die alle die Prüfung abbrechen?“

„Warum geht man überhaupt in solch eine Sendung, wenn man unter solchen Ängsten, Phobien etc. leidet? Selbsteinschätzung gleich null.“

„Hä, aber man weiß doch, bevor man ins Dschungelcamp geht, dass solche Prüfungen kommen? Warum geht man überhaupt ins Dschungelcamp?“

„Ziemlich jämmerlich dieses Jahr. Die Taffen sind wohl Lilly und Jörg.“

„Das Camp dieses Jahr besteht nur aus Weicheiern.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.