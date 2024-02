Dschungelcamp: Twenty4Tim packt aus – „Wir wussten alle, dass Lucy gewinnt“

Von Beginn an zählte Influencer Twenty4Tim zu den absoluten Favoriten im Dschungelcamp. Allein durch seine enorme Reichweite in den sozialen Netzwerken rechneten einige Zuschauer fest mit seinem Sieg. Im großen Finale am Sonntagabend (4. Februar) belegte er letztendlich den dritten Platz – und sieht seine Mitcamperin Lucy Diakovska auf den Thron steigen. Allzu überraschend war das allerdings nicht, wie er nun verrät.

Dschungelcamp: Twenty4Tim wird deutlich

Die Gewinnerin 2024 steht fest: „No Angels“-Star Lucy Diakovska schnappt sich die heißbegehrte Krone und die 100.000 Euro. Bereits im Vorfeld waren sich zahlreiche Zuschauer sicher, dass 47-Jährige das Rennen machen wird. Schließlich hat sie sich in den 17 Tagen mit ihrer offenen und energetischen Art in das Herz zahlreicher Fans gekämpft.

Und auch im Dschungelcamp selbst wurde in den letzten Tagen klar, dass die Sängerin den Sieg holen wird. Das erzählt zumindest Twenty4Tim in der Pressekonferenz nach dem Finale. „Man muss ja ehrlich sein: Wir wussten alle, dass Lucy gewinnt. Das war am Anfang nicht so ersichtlich, aber gegen Ende waren wir uns alle komplett einig, dass es Lucy wird“, erklärt der 23-Jährige und gibt einen Einblick hinter die Kulissen.

Dschungelcamp-Star Twenty4Tim: „Man hat es irgendwie gespürt“

Lucy Diakovska und Twenty4Tim standen sich im Dschungelcamp sehr nah. So kommt es auch, dass der Influencer ihr den Sieg von ganzem Herzen gönnt. Doch er und seine Mitcamper haben schon länger geahnt, dass die Sängerin gewinnen wird. „Das hat man vor allem daran gemerkt, wie die Fragen gestellt wurden. Wir mussten ja auch immer mal wieder im Dschungeltelefon unser Feedback geben. Man hat es einfach irgendwie gespürt. Da lag was in der Luft“, so der Drittplatzierte.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier zusammengestellt:

Für den 23-Jährigen ist der dritte Platz aber vollkommen in Ordnung. Er könne aus der Zeit viel mitnehmen und sei stolz auf sich und seine Leistung, erzählt er.