Dschungelcamp 2023: Offene Rechnung! SIE kündigt den ersten Zoff schon jetzt an

Das Dschungelcamp 2023 hat noch nicht mal angefangen, da gibt es schon den ersten Zoff. Am Flughafen offenbarte Tessa Bergmeier eine schmerzhafte Vorgeschichte mit einem Mit-Camper und will ihn damit offenbar konfrontieren.

Der bislang noch unbekannte Star habe Tessa Bergmeier den Fuß gebrochen, sich dafür aber noch nicht mal entschuldigt. Im Dschungelcamp 2023 soll das Thema nun endgültig auf den Tisch kommen. Zoff ist also vorprogrammiert.

Dschungelcamp 2023: Mit-Camper brach Tessa angeblich den Fuß

In einem Interview mit RTL offenbarte Tessa Bergmeier jetzt ihre Vorgeschichte mit einem Mitcamper. „Die Person hat mir den Fuß gebrochen, aber so ist das mit Menschen. Dann kriege ich nicht mal eine Nachricht von dieser Person“, beschwert sich Bergmeier.

Für sie selbst war es ein echtes Desaster: „Es war für mich eine sehr anstrengende und schreckliche Zeit, weil ich arbeitsunfähig und kinderbetreuungsunfähig war. Ich konnte mich nicht mal um meine Kinder kümmern. Und dann hatte ich noch Streit mit der Krankenkasse, weil die mir nicht helfen wollten“, berichtet das Model.

Um wen es sich handelt, will Bergmeier aber nicht verraten. Sie sagt nur so viel: „Die Person hat schon sehr viel gewogen und dadurch hat sie auch einen so hohen Schaden anrichten können.“ Außerdem soll der Übeltäter schon gemeinsam mit ihr in einer Show gewesen sein. Viele kommen da wohl nicht in Frage. RTL selbst zeigt Cosimo Citiolo und Gigi Birofio, die dafür in Frage kommen.

Tessa Bergmeier kündigt Aussprache an

Spätestens in der Show werden wir aber davon erfahren. Tessa Bergmeier will den Übeltäter darauf ansprechen und ihn zu Rede stellen. Grinsend kündigte sie schon an: „Das sehen wir dann live.“

Das Dschungelcamp 2023 startet am 13. Januar, das Finale steigt am 29. Januar. Neben Tessa Bergmeier, Cosimo Citiolo und Gigi Birofio sind Claudia Effenberg, Verena Kerth, Cecillia Asoro, Jolina Mennen, Jana Pallaske, Papis Loveday, Lucas Cordalis, Markus Mörl und Martin Semmelrogge dabei. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Jan Köppen.