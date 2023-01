Dschungelcamp 2023: Drama an Tag 2 – „Der Horror“

Das Dschungelcamp 2023 ist gerade mal wenige Stunden alt, da gibt es bereits die ersten Nervenzusammenbrüche und Zickereien. An Tag 2 steht jetzt auch die erste offizielle Dschungelprüfung an. Dank der RTL-Zuschauer darf GNTM-Bekanntheit Tessa Bergemeier ran und sich der Herausforderung stellen.

Was das Model erwarten würde, konnten die Zuschauer bereits am Freitagabend (13. Januar) sehen – Tessa jedoch wird erst vor Ort aufgeklärt. Jan Köppens Ankündigung „Es wird der Horror“ lässt bereits unschönes erwarten. Wer das Dschungelcamp kennt, weiß, bei solchen Aussagen wird’s am Ende meistens noch schlimmer.

Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier in erster Prüfung

Wie immer geht es darum, möglichst viele Sterne zu sammeln. Im besten Fall also zwölf. Für die Prüfung muss Tessa in ein unterirdisches Kanalsystem steigen. Ihre erste Station ist der „Heizungsraum“, in dem sie Werkzeuge finden soll, die sie für die restlichen Räume benötigt. Eine Aufgabe, die sie zunächst noch mit Bravour meistert.

Von hier aus geht’s weiter durch das Dunkellabyrinth, in dem Tessa immer wieder auf diverse Tiere trifft. Normalerweise wäre das der Zeitpunkt, an dem die Kandidaten die Fassung verlieren. Immerhin handelt es sich bei den Tierchen nicht um flauschige Kaninchen, sondern Schlangen, Krokodile und Krebse. Dazu kommen noch Dunkelheit und Enge. Doch Tessas größte Sorge gilt der Unversehrtheit der Tiere. Sonja Zietlows Aussage, dass Kakerlaken „sogar einen Atomkrieg“ aushalten würden, lässt Tessa unbeeindruckt.

Dschungelcamp: Tessa präsentiert ihr Ergebnis

Ihre Rücksichtnahme ist zwar vorbildlich, allerdings nicht förderlich, wenn es darum geht, Sterne zu sammeln und so Essen für die Gruppe zu erspielen. Am Ende kommt Tessa auf drei von möglichen zwölf Sternen.

Mehr News:

Bei diesem Ergebnis ist Drama in der Gruppe vorprogrammiert. Denn ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Geht es um das Thema Essen, können die Gemüter schon mal schnell erhitzen. Zumal Tessa als überzeugte Veganerin mit einigen ihrer Aussagen schon zu Beginn aneckte.

Zurück im Camp gibt’s zwar Applaus für die drei Sterne, aber auch jede Menge lange Gesichter. Vor allem Gigi ist sichtlich genervt von der Aussicht auf die magere Essensmenge. Er hat so gar kein Verständnis für die Tierschutz-Gedanken von Tessa. Und auch Cosimo kann primär nur an sein Hungergefühl denken.

Das Tessa ihre Prinzipien hat und diese auch im Dschungelcamp nicht über Bord werfen wird, machte sie bereits an Tag 1 klar.

Die Essensprüfung lehnte sie energisch ab und überließ Lucas Cordalis das Feld. Blöd nur, dass seine Bemühungen, ein Stück tierische Zunge zu verspeisen, am Ende aus Zeitgründen scheiterten. Bleibt abzuwarten, wie sie in weiteren Prüfungen abschneiden wird – die Aufmerksamkeit der Zuschauer dürfte ihr zumindest schon mal sicher sein.