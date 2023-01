„Dschungelcamp 2023“: RTL sorgt für Klarheit – DAS Drama um Martin Semmelrogge

Endlich machen elf deutsche Promis den australischen Dschungel wieder unsicher. Start der Show ist Freitagabend (13. Januar) um 21.30 – dann geht das Dschungelcamp wieder live aus Australien auf Sendung.

Im Vorfeld sorgten bereits erste Streitigkeiten zwischen den Kandidaten und wilde Spekulationen für Gesprächsstoff bei den Fans. Erste Fotos vom Einzug der Dschungelstars werfen bei den Fans Fragen auf.

Damit du nichts von dem TV-Highlight verpasst, werden wir dich in unserem Live-Blog über alle Geschehnisse im australischen Busch auf dem Laufenden halten:

00.23 Uhr: Nun geben Sonja und Jan bekannt, welcher Promi am Samstag in die Dschungelprüfung muss. Es ist … Tessa.

00.13 Uhr: Am Ende können die Kandidaten nur fünf Sterne ergattern. Mal sehen, wie dürftig das nächste Essen für sie ausfällt. Dass Tessa es von vorneherein abgelehnt hat, etwas zu essen bzw. zu probieren, stößt bei Claudia Effenberg auf Unverständnis.

00.07 Uhr: Als Tessa die Schweinepenisse vorgesetzt werden, schießen ihr die Tränen in die Augen. Als ihr dann auch noch ein Kuhkopf serviert wird, platzt es aus ihr: „Das sind Leichenteile von fühlenden Individuen.“ Sie verzichtet, doch ihr Team-Partner Lucas nimmt es auf sich und versucht, beide Teile der Kuhzunge allein zu verzehren, doch leider ist die Zeit dafür zu kurz. Tessa und Lucas gehen also leer aus.

24 Uhr: Der leere Magen dürfte sich jedoch gleich erledigt haben. Denn: Auf die Promis wartet eine Essensprüfung. Jeweils zwei Speisen werden jedem Kandidaten-Paar vorgelegt, von denen es sich eine aussuchen darf. Die andere geht zunächst an ein anderes Kandidaten-Duo, das sich wieder zwischen zwei Speisen entscheiden darf. Nur die Letzten in der Nahrungskette müssen das verzehren, was ihnen aufgetischt wird.

23.54 Uhr: Am zweiten Tag wird Lucas Cordalis von Markus zum Team-Kapitän ernannt. Er darf seinen Mitstreitern verkünden, dass sie ihre erste gemeinsame Dschungelprüfung als Team antreten werden. „Fuck! Nicht dein Ernst“, platzt es aus Tessa. Und weiter: „Ohne Frühstück, mit leerem Magen, Hammer.“

23.43 Uhr: Für die zwölf erspielten Sterne erhalten die Promis zum Abendessen 12 Karotten, zwei Kohlrabi, Seetang und ein ganzes Opossum. „Das geht nicht als Essen durch. Tiere sind Freunde“, meint Tessa. Lucas hingegen freut sich: „Schmeißen wir es in die Pfanne!“

23.38 Uhr: Und auch mit Claudia und Cecilia legt sich Tessa noch am selben Abend an. Der Grund: Sie profiliert sich damit, dass sie aufgrund ihrer bipolaren Störung zu 60 Prozent behindert ist. „Ich habe nicht gedacht, dass es schon am ersten Tag so abgeht“, staunt Claudia. Unterdessen verzieht sich Tessa ins Dschungeltelefon und bricht in Tränen aus. „Jetzt hassen mich alle“, sagt sie.

23.35 Uhr: Kurz darauf visiert Tessa direkt den nächsten Streit an. Sie konfrontiert Cosimo darauf, dass er ihr bei den Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ den Fuß gebrochen hat. Doch der zweifelt an der Wahrheit ihrer Aussagen. Da sieht die GNTM-Zicke rot.

23.24 Uhr: Nach dieser Konfrontation entscheiden die Camper, dass es einen Team-Kapitän geben soll. Diesen ehrenvollen Titel vergeben sie an Markus Mörl, den Ältesten in der Runde.

23.21 Uhr: Tessa möchte am liebsten direkt weitermachen, doch die anderen Kandidaten sind gerade noch dabei, ihre Betten aufzuteilen. Also versucht Jolina sie zurechtzuweisen, doch das passt Tessa gar nicht in den Kragen. Das Model geht sofort an die Decke – und Jolina bekommt die volle Dröhnung ab.

23.20 Uhr: Als Claudia erfährt, dass die Betten bereits verteilt sind, platzt ihr der Kragen. „Ich bin ja die älteste Frau“, erklärt sie und betont, dass sie auf keinen Fall in einer Hängematte schlafen kann. Das ausgerechnet Naturliebhaberin Jana sich ebenfalls eines der besten Betten unter den Nagel gerissen hat, kann Claudia einfach nicht nachvollziehen. „Oh Gott, was habe ich hier gemacht?“, fragt sich die Spielerfrau, als sie das erste Mal auf einer Pritsche liegt.

23.14 Uhr: Die Gruppe, die mit dem Fallschirm angereist ist, hat das Camp jedoch schon vorher unter die Lupe genommen und die Betten unter sich aufgeteilt. Das dürfte gleich für eine Menge Ärger sorgen.

23.11 Uhr: Claudia zittert so sehr, dass sie beinah das Gleichgewicht verliert. Am Ende schafft sie es dennoch pünktlich ins Ziel. Nun trennen sie und ihre Mitstreiter nur noch 100 Meter vom Camp.

23.07 Uhr: Als wäre die Dschungelprüfung nicht schon herausfordernd genug, hat RTL den Kandidaten auch noch ein Zeitlimit gesetzt. Da Claudia Effenberg als Letzte dran ist, liegt der ganze Druck auf ihr. „Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen richtig Gas geben“, betont Jolina.

23.03 Uhr: „Ich wiege 107 Kilo, hält das überhaupt?“, fragt Cosimo sicherheitshalber. Er ist als Erster dran und muss über ein Seil in schwindelerregender Höhe balancieren, um dort einen Stern einzusammeln. Sollten die Kandidaten an der Challenge scheitern, müssen sie den Weg ins Camp selbst herausfinden – und kommen womöglich erst nachts am Lagerfeuer an.

23.01 Uhr: Während sich die anderen nach ihrem Fallschirmsprung jeweils einen Stern einsacken dürfen, muss sich der Rest der Dschungelcamp-Kandidaten auf eine gemeinsame Schatzsuche begeben. Cosimo kämpft dabei bereits mit den ersten Insekten und auch Jolina gesteht: „Ich habe am meisten Angst vor Zecken.“ Doch bevor sie das Camp erreichen, werden sie von Jan und Sonja abgefangen. Es kommt zur ersten Dschungelprüfung.

22.49 Uhr: Als nächstes geht es für eine Hälfte der Gruppe hoch hinaus – 3.300 Meter, um genau zu sein. Sie werden mit einem Helikopter abgeholt, aus dem sie wenig später einen Fallschirmsprung wagen müssen. Für die anderen Promis geht es direkt durch den Urwald.

22.33 Uhr: Nun hat der Spaß am Strand ein Ende. Die Ranger sind da, um die 12 Kandidaten in den Dschungel zu bringen. Wie jedes Jahr müssen sich die Promis nun innerhalb von fünf Minuten entkleiden und umziehen. Anschließend werden sie gefilzt und dabei angeschrien. Gerade für Gigi ist der harte Umgangston nur schwer zu ertragen: „Schrei doch nicht so.“ Und auch die Mädels haben jetzt schon genug, als die Kameras voll draufhalten, während sie oben ohne dastehen. „Das macht man nicht“, raunzt Tessa den Kameramann an.

22.28 Uhr: „Wir haben sie alle zusammen, unsere Kandidaten für 2023 – zumindest die, die da sind. Martin Semmelrogge hängt immer noch in Doha fest“, erklärt Jan Köppen den RTL-Zuschauern. Der Schauspieler ist also noch nicht offiziell ausgeschieden.

22.24 Uhr: Von Martin Semmelrogge fehlt übrigens noch immer jede Spur. Wirklich interessierten tut das die anderen Kandidaten aber offenbar nicht. Womöglich sind sie schon vor den Dreharbeiten eingeweiht worden.

22.19 Uhr: „Du bist Veganer?“, fragt Gigi entsetzt bei Tessa nach. Dass sie aufgrund ihrer Ernährungsweise bei der ein oder anderen Prüfung keine Sterne und somit kein Essen ins Camp bringen wird, macht dem 23-Jährigen sichtlich zu schaffen.

22.17 Uhr: Als nächstes stößt Djamila Rowe dazu. Die Visagistin ist durch eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter bekannt geworden. „Ich bin eines der ersten Luder Deutschlands“, gibt sie im RTL-Interview zu.

22.13 Uhr: Im sexy Bond-Girl-Look stößt Cecilia Asoro dazu. Die 26-Jährige ist ebenfalls durch mehrere Realityshows bekannt geworden – darunter „Der Bachelor“ sowie „Beauty & the Nerd“. Aktuell kennt man Cecilia jedoch eher für ihre Nacktfotos im „Playboy“.

22.10 Uhr: Weiter geht’s mit Verena Kerth, die vor 20 Jahren als Affäre von Oliver Kahn berühmt geworden ist. Als Freundin eines ehemaligen Dschungelkönigs – Marc Terenzi – hat sie nun große Fußstapfen zu füllen. Ebenso wie Lucas Cordalis, dessen Vater Costa der allererste Dschungelkönig gewesen ist. „Die Krone wieder in die Familie Cordalis zu holen, ist einfach ein Traum für mich“, so der Sänger.

22.06 Uhr: Da ist er! Gigi Birofio hat es nach seiner Corona-Infektion noch pünktlich zum Staffelstart aus der Quarantäne geschafft. Der 23-Jährige ist als Teilnehmer zahlreicher Realityshows bekannt geworden. Im Dschungel will er zeigen, dass er mehr kann als „rumlecken“ mit Frauen. Mal sehen, ob uns der Mann, der sein eigenes Sperma probiert hat, eine tiefgründigere Seite von sich offenbaren kann.

22.04 Uhr: Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier fängt schon vor ihrem Einzug ins Camp an zu weinen. Denn: Sie sieht sich jetzt schon als Verliererin. „Ich kann es gar nicht gewinnen, weil die meisten Menschen mich alle hassen“, sagt das Model über sich. Tatsächlich hat sie sich als Zicke der Nation einen Namen gemacht.

22 Uhr: „Ein ganz anderer Menschenschlag als ich“, platzt es aus Claudia Effenberg, als sie auf Jana angesprochen wird. Sie freue sich auf interessante Gespräche mit der Schauspielerin. Spannende Dinge hat sicherlich auch der nächste Teilnehmer zu erzählen: Papis Loveday ist an der Reihe. Das Supermodel hat zuvor für Gucci, Prada und Co. gemodelt, nun wird der Senegalese seinen Traumkörper im Dschungel präsentieren.

21.59 Uhr: Weiter geht’s mit Jana „Urkraft“ Pallaske. Bevor sie sich zu den anderen Kandidaten traut, schickt sie ein letztes Stoßgebet an ihre Göttin – oder an was auch immer die Schauspielerin gerade glaubt. Eine Nahtoderfahrung soll ihr Leben für immer verändert haben. Über den tragischen Schicksalsschlag werde sie auf jeden Fall im Dschungel sprechen, sagt Jana.

21.47 Uhr: Ob Martin Semmelrogge noch einziehen darf, scheint selbst RTL unklar zu sein. Laut Jan Köppen steckt der Schauspieler noch immer in Doha fest, weil er nicht in Australien einreisen darf. Grund dafür sind vor allem etliche Straftaten aus seiner Vergangenheit – darunter Urkundenfälschung, Ladendiebstahl und Drogenbesitz. „Martin stand in den letzten 20 Jahren häufiger im Gerichtssaal als Barbara Salesch“, behauptet Sonja Zietlow.

21.45 Uhr: Als nächstes startet „Ich will Spaß“-Sänger Markus Mörl ins RTL-Abenteuer. Noch bevor er im Camp sitzt, packt er bereits die erste pikante Anekdote aus. Über seinen gemeinsamen Film mit Nena, in dem die beiden ein Liebespaar spielen, sagt Markus: „Es war nicht alles gespielt.“

21.42 Uhr: „Ich bin mit Abstand die Unbekannteste“, gesteht Jolina Mennen in ihrer Vorstellung. So offen hat das wohl noch niemand zugegeben. Mit dieser Einstellung dürfte sich die Influencerin schnell zum Publikumsliebling machen.

21.40 Uhr: Während Claudia in einem edlen Strandkleid zum Treffpunkt kommt, bekommen wir Cosimo direkt halbnackt zu sehen. In schwarzer Badehose und mit einem aufblasbaren Krokodil unter dem Arm ist er der zweite Kandidat am Strand. „Das Höschen ist ein wenig mutig und gewöhnungsbedürftig“, muss auch Claudia zugeben.

21.38 Uhr: Nun geht es an die Vorstellung der Teilnehmer. Als Erste ist natürlich Claudia Effenberg dran. Sie hat in diesem Jahr eine wahre Rekord-Gage aufgestellt. Stolze 500.000 Euro soll ihr RTL für den Einzug ins Dschungelcamp gezahlt haben.

21.34 Uhr: Auch im offiziellen Intro der 16. Staffel fehlt Martin Semmelrogge. Der Schauspieler ist also wohl nicht mehr dabei. Ob Sonja und Jan darauf noch zu sprechen kommen werden? Wir dürfen gespannt bleiben.

21.32 Uhr: Schon in den ersten Sekunden ist auffällig: Von Martin Semmelrogge fehlt jede Spur. Während die anderen Kandidaten sich alle einmal mit ihrem Namen vorstellen dürfen, wird der Schauspieler nicht einmal eingeblendet.

21.30 Uhr: Los geht’s! Nach der corona-bedingten Pause geht es endlich wieder zurück in den australischen Dschungel – und wir dürfen live dabei sein!

Unglückstag? Dschungelcamp startet am Freitag, den 13.

16.54 Uhr: Freitag, der 13. gilt bekanntlich als Unglückstag. Für eine der diesjährigen Kandidatinnen jedoch bedeutet dieses Datum nur Gutes. YouTuberin Jolina Mennen hat ihren Ehemann Florian bereits zweimal am Freitag, den 13. geheiratet. Einmal vor ihrer geschlechtsangleichenden OP und ein weiteres Mal in dem Körper, von dem sie jahrelang nur träumen konnte. Dass der Auftakt der diesjährigen Staffel ebenfalls auf diesen Tag fällt, macht der 30-Jährigen Mut.

Dschungelcamp: Semmelrogge-Aus offiziell?

14.11 Uhr: Einfach einziehen, ist anscheinend nicht. RTL hat Fotos von den Campern in skurrilen Kostümen veröffentlicht und die sorgen nicht nur für Lacher bei den Fans auf Instagram, sondern auch für Fragen. Denn eigentlich müsste man hier 13 Promis stehen sehen. Zählt man aber nach, sind es nur 12, die darauf warten ins Camp zu dürfen – Martin Semmelrogge fehlt.

Der Kölner Sender kündigte bereits an, am Freitagabend endlich für Klarheit zu sorgen. Jetzt sind sich die Fans sicher, Semmelrogge wird nicht dabei sein. Unter dem Beitrag reagieren die Zuschauer und zeigen sich enttäuscht.

„Auf Martin Semmelrogge habe ich mich am meisten gefreut. Das sieht jetzt schon nach der ersten Enttäuschung aus.“

„Martin Semmelrogge ist so wie es aussieht, nicht dabei. Schade.“

„Ich freue mich ja, aber wo ist Martin Semmelrogge? Ich hoffe, der sitzt schon im Camp und erwartet die anderen mit offenen Armen.“

„Kein Semmelrogge dabei …“

Ob es nur ein Gerücht bleibt, oder Martin Semmelrogge wirklich nicht dabei ist, wird RTL vermutlich bis zum Start der Show auch weiterhin unkommentiert lassen.

Dschungelcamp 2023: Cosimo wird zum Schmuggler

7.53 Uhr: RTL zeigt erste Bilder vom Einzug der Camper. „Checker vom Neckar“ Cosimo versucht sich direkt mal als Schmuggler. Sein Plan: Essen mit ins Camp bringen. Dass die Ranger vor dem Einzug bei allen Kandidaten nochmal genau hinsehen, was sie im Gepäck haben, dürfte mittlerweile bekannt sein. Probieren kann man’s aber mal, dachte sich anscheinend Cosimo, der Käse, einen Apfel und eine Banane mitgenommen hat.

Sein Versteckspiel fällt allerdings schnell auf – blöd gelaufen.

7.36 Uhr: Der Countdown läuft. Nur noch wenige Stunden, dann heißt es wieder „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Während die Promis mittlerweile abgetaucht sind, meldet sich Neuzugang Jan Köppen über Instagram beim RTL-Publikum und zeigt einen Mini-Ausschnitt seines Dschungel-Domizils.

Dann verrät er: „Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre mehr dazu. Vorher war das ja irgendwie immer nur eine Idee, von der alle erzählt haben, wie es hier so sein könnte.“ Jetzt steht er selbst in Australien und kann sagen: „Ich mag das sehr!“

Dschungelcamp-Überraschung – Djamila Rowe ist auch dabei

RTL lässt die Bombe platzen: Djamila Rowe ist zurück. Nachdem sie bereits bei „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ 2021 gegen Filip Pavlovic um das Ticket für das Dschungelcamp 2022 kämpfte und verlor, bekommt sie jetzt einen festen Platz in der Sendung.

Doch nur, weil sie bereits Dschungelerfahrung hat, bedeutet das nicht, dass sie sich darauf ausruhen wird. „Jetzt wird es größer, stärker und härter. Diesen Schritt will ich unbedingt gehen – ich will ihn sehr weit gehen. Ich bin voller Energie und Tatendrang!“, sagt sie in einem RTL-Interview.

Djamila Rowe ist die zwölfte Kandidatin im Dschungelcamp. Foto: RTL

Dschungelcamp-Urgestein Dr. Bob ist bereits ein großer Fan von Rowe, wie er jetzt gesteht: „Ich habe sie ja vor zwei Jahren in Köln kennengelernt. Sie ist eine echte Lady und sie hat wirklich viel in ihrem Leben erlebt. Es wird großartig, wenn sie davon im Camp erzählt. Zudem hat sie viel Humor, fast wie eine Comedian. Sie hat aber auch ernste und tiefgründige Seiten an sich. Und ihre Lippen sind so aufgespritzt – sie wird damit bei Dschungelprüfungen im Wasser auf jeden Fall nicht untergehen!“ Naja, wie man das jetzt bewerten mag…

Mehr News:

Hast du dich auch schon immer mal gefragt, was die skurrilsten und unnötigsten Luxusartikel der Kandidaten der letzten Jahre waren? Hier findest du die Antwort.