Dschungelcamp-Star Jolina Mennen macht Ankündigung – sie verfolgt Geheimplan

Auf Youtube hat sie sich eine riesige Fanbase aufgebaut, im TV gehörte sie bislang noch zu den Newcomern. Aber nicht mehr lange, denn Jolina Mennen ist als Kandidatin beim Dschungelcamp 2023 mit dabei.

Aber wer ist die Influencerin, die beim RTL-Turmspringen 2022 mal eben so auf den zweiten Platz sprang und es bei der Prosieben „Wok-WM“ auf den dritten Platz schaffte und damit ihren Kampfgeist und Siegeswillen gezeigt hat. Im Interview mit dieser Redaktion spricht die Influencerin darüber, welchen Geheimplan sie für ihre Fans verfolgt, was sie mit dem Gewinn machen würde und wie sie damit umgeht, dass sie viele Fernsehzuschauer aktuell vermutlich NOCH nicht kennen.

Dschungelcamp-Star Jolina Mennen sieht Chance in Unbekanntheit

Bekannt geworden bist du durch Youtube, mittlerweile sieht man dich regelmäßiger im TV. Was erhoffst du dir durch deine Teilnahme beim Dschungelcamp?

Jolina Mennen: Ich erinnere mich, wie ich damals noch als Teenager die erste Staffel des Dschungelcamps geschaut und mit den Kandidaten mitgefiebert habe. Mich faszinierte die Herausforderung auf Anhieb und jetzt heute die Chance zu bekommen selbst ins Dschungelcamp einzuziehen und die unterschiedlichsten Prüfungen zu bestreiten freut und ehrt mich einfach sehr.

Im Gegensatz zu anderen Teilnehmenden bist du wohl eher eine der Kandidatinnen, die die Zuschauer erst noch richtig kennenlernen müssen. Unter deinem Vorstellungsvideo haben sich viele gefragt, wer du eigentlich bist und woher man dich kennen sollte. Wie gehst du mit solchen Reaktionen um?

Natürlich haben mir die anderen Teilnehmer einiges an TV Erfahrung voraus und ich bin gespannt, was ich während meiner Zeit im Dschungel von meinen Mitstreitern alles lernen kann. Die Kommentare der Online Community hab ich persönlich als sehr interessiert und aufgeschlossen wahrgenommen. Ich persönlich empfinde ein „Wer ist Jolina?“ als durchaus positiv. Das zeigt ja schließlich, dass die Leute gewillt sind Fragen zu stellen und gespannt sind mich besser kennenzulernen. Mit etwas Glück kann ich so an meine Erfolge des RTL Turmspringens und der TV Total WOK WM auch jetzt im australischen Dschungel anknüpfen.

Dschungelcamp: Jolina Mennen sieht Show als Meilenstein

Welche Rolle würdest du dir im Camp selbst zuschreiben, bzw. gerne annehmen?

Eine Gruppendynamik und sein persönliches Standing in ebenjener zu prophezeien, kommt mir töricht vor. Vielleicht entpuppt es sich als Fehler aber ich werde nicht mit einem vorgefertigtem Masterplan ins Camp gehen, sondern als die Jolina die ich nun mal bin. Ich glaube wir Menschen handeln gerade in Extremsituationen so oft aus dem Bauch heraus, dass es unmöglich ist im Vorfeld festzulegen wie ich mich verhalten werde. Da müssen wir uns wohl alle noch ein wenig gedulden und im Endeffekt entscheiden das ja auch die Zuschauer.

Jolina Mennen ist 2023 als Kandidatin beim Dschungelcamp dabei. Foto: RTL+

Das Dschungelcamp kann Sprungbrett oder letzte Chance sein, was ist es für dich? Und inwiefern machst du dir Gedanken darüber, für immer der Rubrik Trash-TV zugeordnet zu werden?

Meine Zuschauer aus den sozialen Medien begleiten mich zum Teil seit über zehn Jahren auf meiner Reise. Sie konnten absoluten Höhen wie zum Beispiel die Hochzeit von meinem Mann Florian und mir, aber auch Tiefpunkte wie zum Beispiel die härtesten Stunden während meiner Transition miterleben. Das Dschungelcamp ist ein weiterer großer Meilenstein auf meinem Weg, aber ich bin noch lange nicht am Ziel.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten kennst du bereits? Und mit wem glaubst du wirst du gut auskommen, wer ist dir bereits suspekt?

Ich durfte im Rahmen der TV Total WOK WM bereits Lukas Cordalis und Verena Kerth kennenlernen. Aber ich freue mich definitiv auch auf alle anderen, ich bin mir sicher wir werden eine bunte Truppe und ich freue mich auf die Gespräche rund ums Lagerfeuer.

Dschungelcamp: Jolina Mennen plant Überraschung

In deinem Vorstellungsvideo hast du gesagt: „Ich hasse hinterfotziges Verhalten“, das klingt wie eine Kampfansage. Inwiefern glaubst du, ist diese Einstellung hilfreich im Dschungel?

Um ehrlich zu sein kann man sich ja nur davon angegriffen fühlen wenn man selbst kein ehrliches Verhalten an die Tagesordnung legt. Aus meiner Sicht ist das lediglich eine ganz klare Linie, die ich ziehe. Ich habe kein Problem mit Konflikt, aber ich finde, sowas klärt man am besten direkt.

Mehr News:

Auf Youtube zeigst du dich ganz ungefiltert, was glaubst du, wird emotional die größte Herausforderung für dich abseits von ekeligen Aufgaben?

Definitiv der Handyentzug, ich war jetzt über 10 Jahren nicht einen einzigen Tag offline. Ich hab aber ein paar noch geheime Überraschungen für meine Zuschauer vorbereitet.

Was machst du mit dem Gewinn, wenn du wirklich Dschungelkönigin wirst?

Als ich mit 16 angefangen habe neben dem Abi zu arbeiten, habe ich mir eine Regel gesetzt, verplane kein Geld, was du noch nicht hast.

Welche Shows könntest du dir in Zukunft noch vorstellen?

Tatsächlich ist es nicht mein Ziel von Format zu Format zu hüpfen, ich bin unglaublich dankbar auf meinen Kanälen tagtäglich meine eigene Jolina-Show zu haben.

Start des Dschungel-Spektakels ist am Freitagabend (13. Januar) bei RTL um 21.30 Uhr.