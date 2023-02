Dschungelcamp: „Sixx Paxx“ verraten – das steckt wirklich hinter Gigis Strip-Angebot

Gigi Birofio wäre nicht der erste Dschungelcamp-Bewohner, der mit den „Sixx Paxx“ aus Berlin auf große Strip-Tour geht. 2016 war es noch Marc Terenzi, der mit den durchtrainierten Männern sein Publikum um den Verstand brachte. Während sich der Dschungelkönig von 2017 jetzt erstmal um seine Verlobte Verena Kerth kümmert, zeigt die Männergruppe jetzt Interesse an Gigi.

In einer Videobotschaft unterbreiteten sie dem Zweitplatzierten ihr Angebot (Hier mehr Infos). Während die Nachricht den Reality-Star sichtlich überraschte, hatten die „Sixx Paxx“ anscheinend schon länger ein Auge auf den Dschungelcamp-Star geworfen, wie ein Sprecher der Gruppe auf Anfrage dieser Redaktion verrät.

Dschungelcamp: Gigi Birofio für Stripgruppe interessant

„Gigi ist schon länger auf unserem Radar, schon als er bei ‚Temptation Island‘ mitgemacht hatte, fiel uns seine witzige und charmante Art auf. Dort hatte seine Ex-Partnerin ihn in unseren Augen nicht mit dem Respekt behandelt, den wir erwartet hatten. Das hat uns schon getriggert“, so „Sixx Paxx“-Sprecher Omid Jay.

Weil Ex-Freundin Michelle Gigi „als mittellos dargestellt“ hatte, fasste die Gruppe einen Entschluss. „Das wollten wir mit seinem Engagement bei uns ändern.“ Dann wurde Gigis Teilnahme am Dschungelcamp publik und das Vorhaben vertagt, bis die ersten Bilder aus Australien auftauchen. „Im Dschungel hat er nicht nur uns, sondern auch Millionen Zuschauende mit seiner charmanten Art in den Bann gezogen, auch dort hat er seine Affinität zum Strippen und seine Vergangenheit als Stripper noch einmal thematisiert.“ So hätte man sich fast verpflichtet gefühlt, ein Angebot zu unterbreiten.

Dschungelcamp: „Sixx Paxx“ vereinbaren Treffen mit Gigi

Ginge es nach den „Sixx Paxx“, wäre er Sieger der Staffel geworden und hätte die 100.000 Euro eingesackt. „Die Siegprämie wurde ihm verwehrt, diese kann er sich bei uns verdienen. Unser Ziel mit ihm ist es auch, dass er nie wieder Geldprobleme hat“, kündigt Jay an.

Mehr News:

Jetzt muss nur noch Gigi reagieren, von dem blieb eine eindeutige Zusage bislang nämlich aus. Doch die Gruppe zeigt sich verständnisvoll. „Gigi ist ja quasi erst gerade von der strapaziösesten Reise seines Lebens zurück. Er muss erstmal Kraft tanken und auch seine Familie mal erstmal sehen. Momentan prasseln auf ihn tausende Anfragen ein.“

Ganz ausgeschlossen ist die Zusammenarbeit nicht. Ganz im Gegenteil. „Wir sind im Kontakt und haben uns verabredet, dass wir in paar Tagen uns mal erstmal austauschen sollten. Bis dato lassen wir ihn erstmal zu sich kommen. Hektik ist jetzt nicht angebracht, denn wir wollen langfristig mit ihm zusammenarbeiten.“