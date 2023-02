Dschungelcamp: Djamila Rowe fassungslos – „Widerlich“

Das Dschungelcamp 2023 hat eine neue Königin und sie heißt Djamila. Zu Beginn noch als Underdog in der RTL-Show, kämpfte sich Djamila bis an die Spitze und in die Herzen der Zuschauer. Am Sonntagabend (29. Januar) durfte sie dann ihre Krone in Empfang nehmen.

Im Interview nach dem Auszug steht sie Medienvertretern jetzt Rede und Antwort und wird auch zum ersten Mal mit Lucas Cordalis No-Go-Spruch (hier mehr Infos) konfrontiert. Dass der Drittplatzierte sagte, sie würde von Familienehre nichts verstehen, weil sie im Heim aufgewachsen ist, wusste sie bislang noch nicht.

Dschungelcamp: Djamila wird unschön überrascht

„Was? Davon weiß ich gar nichts“, fragt Djamlia irritiert nach. Kann sie auch gar nicht, denn Lucas äußerte seine Meinung lediglich im Dschungeltelefon, nicht aber gegenüber Djamila selbst. „Wiederhol bitte nochmal“, sagt Djamila ungläubig.

Dann versteht sie und sagt: „Widerliche Aussage. Damit hat er sich, glaube ich, schon mal selbst abgeschossen. Was ist denn das für eine Aussage? Das wusste ich nicht! Jetzt verstehe ich auch ein paar Reaktionen von den Menschen, was ihn betrifft.“

Dschungelcamp-Königin Djamila rechnet mit Lucas ab

„Das hat er gesagt?“, fragt Djamila nochmal enttäuscht nach. Als dann die nächste Frage lautet, mit wem sie nach dem Dschungelcamp noch Kontakt haben möchte, macht sie deutlich: „Also mit Lucas schon mal nicht.“ Dafür aber fast mit jedem anderen.

Dieser Seitenhieb sitzt! Dabei zeigte sich Djamila bis zum Schluss Lucas gegenüber recht freundschaftlich. Dass er sie plötzlich über ihr Privatleben aushorchte, machte sie zwar skeptisch, bislang schien allerdings kein böses Blut zwischen den beiden zu fließen.

Deutlich angespannter war die Situation zwischen Lucas und Gigi. Nach der gemeinsamen Dschungelprüfung kam es zwischen den beiden zum großen Zoff – dass Lucas 1.000 Dinge zu erzählen hätte, es aber nicht tut, machte Gigi bis zum Schluss rasend.

Klingt ganz danach, als hätten Djamila und Lucas nach der Show beim großen Wiedersehen am Montagabend (30. Januar) noch einiges zu besprechen.