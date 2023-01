„Dschungelcamp“: Tessa in Angst um ihre Kinder – „Was für eine kranke Welt“

Sie war die streitbarste Kandidatin des diesjährigen „Dschungelcamp“: Tessa Bergmeier. Das Model, das einst durch „Germany’s next Topmodel“ bekannt wurde, hatte es sich mit seiner Art vor allem bei Mit-Campbewohnerin Cecilia Asoro schnell verscherzt.

Auch ihr offener Umgang mit der bipolaren Störung, an der die 33-Jährige leidet, wurde im „Dschungelcamp“ thematisiert. Leider jedoch nicht nur dort. So gab es in den sozialen Medien zwar viel Zuspruch, aber auch viel Hass und Häme für die überzeugte Veganerin.

„Dschungelcamp“-Star Tessa meldet sich nach Auszug

In welchem Ausmaß, das bemerkte Tessa erst nach ihrem Auszug. „So langsam bricht alles über mich herein und ich bin mir über das Ausmaß des Hasses gegen mich bewusst. ‚Die muss man einweisen!‘ – ‚Die ist Irre!‘ – ‚Die ist geisteskrank!‘ ‚Die muss sofort in die Klapse!‘ Es ist 4:39 in Australien, die Tränen laufen, es fällt mir schwer zu schlafen“, schreibt Tessa auf ihrem Instagram-Account.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Model weiter: „Wo doch auch ich einfach nur ein Mensch bin, der liebt und gemocht werden möchte. Eine junge Frau, die realisiert, was das für eine kranke Welt ist. Wo die Menschen einen Schleier tragen und nicht sehen, was denn wirklich relevant ist, weil die Sicht fehlt. Eine Mutter, die Angst um ihr Kinder hat, weil unsere Gesellschaft das kranke ist. Ich bin emotional ja, ich bin hochsensibel. Weder Aggression noch Tränen, sind negativ zu bewerten, solange sie keinem Schaden.“

Mehr Nachrichten:

Sie habe weder einen schlechten Charakter noch schlechte Intentionen, beteuert die Überlingenerin. Tessa: „Wenn ich überlege, in welcher kranken Welt ich lebe, denke ich darüber nach, wie verantwortungslos es war, Kinder zu bekommen.

Was ihr tut, hat niemand verdient! Das ist hässlich und krank!“