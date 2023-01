Dschungelcamp 2023: Jahrhundertflut verwüstet Australien – fällt die RTL-Show ins Wasser?

Eine Woche noch, dann geht es endlich wieder los: Am 13. Januar ziehen Stars wie Lucas Cordalis, „GNTM“-Model Tessa Bergmeier oder Schauspielerin Jana Urkraft Palaske in Deutschlands liebste Camping-WG. Das „Dschungelcamp 2023“ startet. Zwei Wochen zwischen Schlangen, Maden und allerlei Spinnen erwarten die Camperinnen und Camper. Das allein dürfte für die meisten der Luxus-verwöhnten Edel-Camper schon Abenteuer genug sein.

Doch wenn man die Tage gen Australien schaut, sieht man vor allem Bilder überfluteter Dörfer. Im Norden und Westen des Landes haben extreme Regenfälle eine Jahrhundertflut ausgelöst, Menschen und Tiere kämpfen um ihr Überleben. Ist das „Dschungelcamp 2023“ auch betroffen? Fällt die RTL-Show vielleicht sogar ins Wasser? Wetterexperte Dominic Jung erklärt, wie groß die Chance auf nasse Promifüße wirklich ist.

Säuft das Dschungelcamp 2023 ab?

„Derzeit sehe ich da keine Gefahr. Da sind tausende Kilometer dazwischen. Die Unwetter sind im Nordwesten von Australien, das Camp ist aber ziemlich nah an der Ostküste von Australien! Da ist also viel Luft dazwischen“, so der Meteorologe.

Das bedeutet aber nicht, dass sich die Camper schon jetzt auf zwei Wochen Sonnenschein freuen dürfen. „Derzeit sieht es dort nicht nach schweren Unwettern aus. Allerdings ist das Wetter natürlich dort teilweise auch richtig unberechenbar, Gewitter und Schauer kann es dort in den tropischen Luftmassen immer wieder mal geben. Dort herrschen derzeit rund 27 bis 30 Grad und es ist drückend schwül“, so Jung weiter.

Bereits 2020 hatten die Stars im „Dschungelcamp“ mit extremen Regenfällen zu kämpfen. Damals entschied sich RTL, seine Bewohner ins Dschungeltelefon zu rufen, wo sie vor den Wassermassen sicher waren. Glücklicherweise entspannte sich die Lage relativ schnell wieder und kein Camper kam zu Schaden.