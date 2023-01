„Dschungelcamp 2023“: Wo ist Martin Semmelrogge?

Das „Dschungelcamp“ ist 2023 endlich zurück in Australien. In unserem Newsblog bekommst du alle Infos zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“.

Die neuesten „Dschungelcamp“-News im Blog:

Fans diskutieren über „Dschungelcamp“-Debüt von Jan Köppen

14. Januar 2023: Mindestens so groß wie die Spannung auf die neuen Kandidaten war auch die Vorfreude auf den neuen „Dschungelcamp“-Moderator. Jan Köppen trat am Freitag die Nachfolge von Daniel Hartwich an. Doch wie schlug sich der Moderator an der Seite von RTL-Urgestein Sonja Zietlow? Die Meinungen gingen auseinander.

Mehr Nachrichten:

Wo ist Martin Semmelrogge?

13. Januar 2023: Endlich geht es wieder los. Das „Dschungelcamp 2023“ steht in den Startlöchern. Hier gibt es die Auftaktfolge mit allen Infos zu Sorgenkind Martin Semmelrogge zum Nachlesen.