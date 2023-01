Dschungelcamp: Tessa spricht Klartext – so hat ihr die RTL-Show zugesetzt

Die Entscheidung ist gefallen – für Tessa Bergmeier ist an Tag 10 vom Dschungelcamp 2023 die Reise vorbei. Nachdem sich das Model zu Beginn der Show in einigen Prüfungen beweisen musste, sorgte sie zum Ende ihres Camp-Aufenthaltes vor allem durch diverse Diskussionen mit den anderen Kandidaten für Aufsehen.

Aber auch ihre bipolare Störung gab Anlass zum Gespräch. Im Interview mit dieser Redaktion spricht Tessa jetzt nochmal genauer über ihre Krankheit und die Auswirkungen und verrät, warum sie mit ihrem Gewicht eigentlich viel mehr zu kämpfen hatte. Denn die RTL-Show hat ihr ordentlich zugesetzt.

Dschungelcamp: Tessa spricht über Gewichtsverlust

Deine Krankheit war oft Thema im Dschungel, aber auch unter den Zuschauern, wie hat sie sich im Camp bemerkbar gemacht hat?

Um die Frage zu beantworten, muss man die Krankheit erstmal verstehen und auch verstehen, dass sie sehr gut therapierbar ist. Die Krankheit tritt, wenn überhaupt, einmal im Jahr auf. Ich bin aber sehr gut medikamentös eingestellt, demnach tritt sie gar nicht mehr auf und ist rezessiv. Das heißt, die Krankheit ist nicht aktiv und beeinflusst meine Persönlichkeit und wie ich bin kein bisschen, nicht mal minimal. Sie schläft.

Inwiefern hast du dich von deiner Krankheit beeinträchtigt gefühlt?

Ich habe mich nicht beeinträchtigt gefühlt. Ich muss allerdings mehr Wasser trinken als andere. Was bei dem Rauch-Wasser was wir getrunken haben, schwierig war, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Außerdem muss ich auch auf meinen Schlaf achten, dass ich gut schlafe, das ist sehr wichtig und, dass ich nicht dehydriere.

Beeinträchtigt gefühlt habe ich mich eher durch mein Gewicht, weil ich sehr schlank bin und nichts mehr hatte zum Abnehmen an meinem Körper. Und man nimmt da wirklich sehr viel ab – jetzt stehen bei mir über all die Knochen raus. Das war eher eine Beeinträchtigung, dass ich nicht mit mehr Gewicht einziehen konnte, weil ich ein großes Problem damit habe, zuzunehmen. Ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu.

Dschungelcamp: Tessa zog als Aktivistin ein

Beim Thema Essensprüfungen war auch viel Fleisch dabei. Zum Thema Essen gab es auch am Lagerfeuer diverse Diskussionen. Dass du das nicht essen möchtest, hast du mehrfach kommuniziert. Inwiefern hast du das Gefühl, wurde deine vegane Lebenseinstellung im Camp nicht ernst genommen oder ignoriert?

Ich denke nicht, dass das ignoriert worden ist. Manche wollten da nicht hinhören, insbesondere Claudia. Aber sonst wurde es absolut respektiert und ernst genommen. Bei der einen Essensprüfung durfte ich dann ja auch etwas veganes Ekeliges essen. Da habe ich ja auch gezeigt, dass ich es essen kann und habe es ganz runtergeschluckt. Es ist für mich natürlich nicht schön, aber ich muss auch, wenn ich in den Supermarkt gehe, fühlende Individuen und deren Fleischreste im Kühlregal sehen.

Da kommt die Frage auf, warum du als überzeugte Veganerin dann überhaupt ins Dschungelcamp einziehst?

Das ist die perfekte Show, um laut zu werden, um ein großes Publikum zu erreichen und zu zeigen, es geht auch anders. Ich bin da als Aktivistin reingegangen und Aktivismus muss da stattfinden, wo es am dunkelsten ist. Beim Dschungel weiß man, und das war mir auch von vornherein klar, dass Tiere zur Schau gestellt und fühlende Individuen einfach getötet werden, um Menschen zu belustigen. Und ich finde, das ist alles andere als lustig. Deswegen muss man an diese dunklen Orte gehen, um zu zeigen, da gibt es auch noch eine andere Sicht und einen Weg zur Gerechtigkeit und Gleichstellung von Tieren.

Wem drückst du nach deinem Rauswurf jetzt die Daumen für den Sieg?

Ich drücke Jolina die Daumen, sie ist ein ganz tolles Mädchen. Und Papis Loveday, der ganz viel fürs Team tut. Sowie Cosimo, ich finde, der hat so einen wundervollen Wandel hingelegt. Alle drei haben es in meinen Augen verdient.