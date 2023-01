Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis mit traurigen Worten – „Es tut mir so wahnsinnig Leid“

Wenn einer weiß, wie sich Gigi Birofio jetzt fühlt, dann er. Es geschah im vergangenen Januar. Lucas Cordalis, der Mann von Kultblondine Daniela Katzenberger hatte sich schon auf den Weg nach Australien gemacht, als ein einziger Strich seinen Traum vom „Dschungelcamp“-Einzug ein Ende bereitete. Corona.

Nun ereilte Trash-TV-Star Gigi Birofio dasselbe Schicksal. Auch bei dem 23-Jährigen war der obligatorische Coronatest positiv. Er bangt nun um seinen Einzug ins „Dschungelcamp 2023“. Auf Instagram fühlt Lucas Cordalis mit seinem jungen TV-Kollegen.

Lucas Cordalis stärkt „Dschungelcamp“-Kollege Gigi

„Ich habe gerade erfahren, dass Gigis letzter Coronatest positiv war. Das tut mir so wahnsinnig Leid“, zeigt der Mann von Daniela Katzenberger ehrliches Mitgefühl. Cordalis weiter: „Ich glaube, niemand weiß besser als ich, wie man sich fühlt. Letztes Jahr in Südafrika ist mir das Gleiche passiert. Man freut sich so lange auf dieses riesengroße Abenteuer Dschungelcamp und wird dann auf den letzten Metern ausgeknockt. Das ist so ein schlimmes Gefühl.“

Besonders schlimm sei die Zeit, bis endlich Klarheit herrsche, so Cordalis weiter. Man befinde sich „zwischen Hoffen und Bangen“, erklärt der Mann, der 2023 seinem Vater Costa auf den Thron folgen will. Er selbst wünsche Gigi eine „wahnsinnig schnelle Genesung“ und „gute Besserung“.

„Ich würde mich wahnsinnig freuen, mit dir gemeinsam im Dschungelcamp zu sein“, so Lucas an Gigi gewandt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Cordalisschen Genesungswünsche auf fruchtbaren Boden treffen. Schließlich gilt Gigi als einer der unterhaltsamsten Kandidaten, in der diesjährigen „IbeS“-Ausgabe. Aber noch ist ja auch zum Glück ein wenig Zeit. Schließlich startet das Dschungelcamp erst am 13. Januar auf RTL. Es dürfte also bis zur letzten Minute spannend bleiben. Auf Nachfrage bei RTL hieß es am Montagmorgen (9. Januar 2023), dass es bislang noch keinen neuen Stand gebe.