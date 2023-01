Dschungelcamp: Gigi-Ex teilt aus – Michelle zweifelt an RTL-Auftritt

Es ist eine Neuheit beim Dschungelcamp – 2023 sendet RTL kurz vor der Liveshow online schon mal „Ich bin ein Star – die Viertelstunde davor“. An Tag 6 zu Gast sind Ex-Camper Peter Althoff und Realitysternchen Michelle Daniaux. Während Peter sich spätestens durch seine Teilnahme beim Dschungelcamp einen Namen bei den RTL-Zuschauern machte, kennt man Michelle vor allem durch Liebesformate wie „Prominent getrennt“ oder „Ex on the Beach“.

Immer mit dabei – Dschungelcamp-Kandidat Gigi Birofio. Der sitzt aktuell mit Cosimo und Co. in Australien und war kurz vorher noch mit Michelle zusammen bei „Temptation Island VIP“ zu sehen. Damals noch als Pärchen – mittlerweile sind die beiden getrennt. Der perfekte Zeitpunkt, um mal nachzuhaken, was die Influencerin eigentlich von ihrem Ex im Dschungel hält.

Dschungelcamp: Michelle bewertet Ex-Freund Gigi

Peter Althoff stellt gleich mal klar, er ist froh aktuell nicht in Australien zu sein, sondern ganz gemütlich die Fragen an ihn aus dem Studio heraus beantworten zu können. Und auch Michelle hat eine klare Meinung zu der diesjährigen Staffel und sagt: „Weil mein Ex-Freund in der Staffel drin ist, möchte ich nicht dabei sein.“

Das Liebes-Wirr-Warr mag für einige neu sein, eingefleischte Reality-Fans wissen allerdings, es ist ein Drama mit unzähligen Akten. Und das geht jetzt anscheinend in die nächste Runde, denn Michelle packt gleich mal aus. Darüber, dass er ja, auch abseits der Kameras, so verpeilt ist, wie er sich aktuell zeigt, aber trotzdem auch „seine Lage extrem“ übertreibt. Denn er weiß, damit generiert er Sendezeit.

Dschungelcamp: Michelle glaubt nicht an Gigis Sieg

Michelle ist sich sicher: „Er weiß schon, wie er gut polarisiert.“ Ganz Unrecht hat sie nicht, immerhin hat sich Gigi binnen kürzester Zeit mit seinen skurrilen Aussagen und Aktionen zum Publikumsliebling gemausert.

Vor allem eine Macke des Campers sorgt bei Social-Media für Lacher. Bereits zweimal konnte man Gigi dabei beobachten, wie er an Cecilias Haaren kaute. Eine Marotte, die Michelle bislang noch nicht von ihrem Ex kannte. Klingt nach Sendezeit-Kalkül.

Die Influencerin ist sich jedenfalls sicher, bis zum Dschungelkönig schafft er’s nicht. Sie sieht Cecilia an der Spitze. Übrigens: Über die Witze, über die aktuell gelacht werden, kann Michelle schon lange nicht mehr schmunzeln. „Das Problem ist, durch unsere Vergangenheit finde ich eigentlich nichts witzig“, sagt sie. Außerdem ist sie sich sicher: „Irgendwann haben die Fans genug.“