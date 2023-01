Dschungelcamp-Fans laufen nach Lucas‘ Prüfung Sturm: „Sehr enttäuscht“

Lucas Cordalis galt bei seinem Einzug ins Dschungelcamp 2023 wohl schon bei vielen als neuer Dschungelkönig. Nachdem er aufgrund seiner Corona-Erkrankung 2022 nicht dabei sein konnte, wollte er sich diesmal unbedingt in Australien beweisen. Doch wer gestern noch als Favorit galt, kann heute schon längst wieder abgeschrieben sein.

Sicher ist zumindest: Mit seiner ersten Dschungelprüfung an Tag 7 machte er sich keine Freunde unter den Zuschauern. Ganz im Gegenteil, als RTL auf Instagram die Szenen Revue passieren lässt, hagelt es Kritik und es wird klar, ganz so selbstverständlich wie vor dem Dschungelcamp klingt die Idee von Lucas als König nicht mehr.

Dschungelcamp: Prüfungen zu einfach?

Zur Erinnerung, bislang wurde im Dschungelcamp vor allem jede Menge ekeliges Essen verspeist. Außerdem durften sich Tessa und Cosimo im „Shitstorm“ über Fontänen undefinierbarer Flüssigkeiten freuen und Jana Urkraft musste in 20 Metern Höhe Schwindelfreiheit beweisen.

Als jetzt Lucas und Claudia an der Reihe waren, wartete ein sich langsam mit Wasser füllender Tank auf die Spielerfrau und eine Wand mit zwölf Löchern auf Lucas. Während es um Claudia herum nasser wurde und sie die in ihren nassen Sarg gefallenen Sterne aufsammeln musste, drehte Lucas draußen an den vermeintlichen „Schreck-Schrauben“.

Lucas Cordalis trat an Tag 7 zu seiner ersten Dschungelprüfung an und sorgte bei den Zuschauern für Enttäuschung. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Wirklich gruselig wurde es dabei allerdings nicht. Und auch Lucas gefasste Art kam beim Publikum nur mäßig an. „Die Prüfung war Larifari, vor allem für Lucas, da hätte wohl auch jeder andere aus der Gruppe die Sterne geholt. Sehr enttäuschend, der Lucas. Sehr langweilig“, kommentiert ein Zuschauer auf Instagram.

Dschungelcamp-Star Lucas Cordalis nicht mehr Favorit

Und auch andere Zuschauer äußern Kritik an Lucas und an den bisherigen Prüfungen.

„Diese Prüfung war nicht wie sonst üblich, ich bin sehr enttäuscht. Das war Quatsch und wo bitte waren die sonst so vielen Krabbler. Das war nichts!“

„Mir hat die Prüfung nicht gefallen. Viel zu einfach und langweilig. Schlechteste Prüfung dieser Staffel bisher…“

„Denke, der Cordalis fliegt als Erster!“

„Prüfung war sehr lahm!“

„Die Prüfung war richtig langweilig, so ein billiges Kindergarten-Spiel, und Claudia chillt in der Badewanne während ihr die Sterne, wortwörtlich, in den Schoß fallen.“

Der gefährlichste Moment bei der ganzen Prüfung war wohl Claudias Ausstieg aus ihrem Wasser-Sarg, bei dem sie sich über eine Rutsche langsam einem See näherte, in den sie sich dann vorsichtig herablassen konnte.

Dass sich Lucas Cordalis schon jetzt als Dschungelprinz bezeichnet und sich vermutlich gute Chancen auf den Sieg ausrechnet, können einige so gar nicht verstehen. Mittlerweile glauben viele, dass die Tatsache, dass sein Vater Costa bereits Dschungelkönig wurde, nicht ausreiche, dass Lucas ihn jetzt beerben kann.