Dschungelcamp: Das gab es noch nie! Diese Kandidaten stellen traurigen Rekord auf

Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde! Auch 2023 hat RTL wieder ein Potpourri aus Reality-TV-Stars, Schauspielern und bekannten Sängern zusammengestellt, die im australischen Busch um 100.000 Euro buhlen. Dass bei so viel Konkurrenz die ein oder andere Streitigkeit nicht ausbleibt, liegt ja auf der Hand.

Der australische Dschungel hat schon das ein oder andere Drama miterlebt. Nicht nur, dass die Stars unter enormen Druck stehen – Schlafmangel und Hunger kommen noch hinzu. Da gerät man schonmal aneinander. Doch in dieser Staffel sind die Kandidaten gerade erst eingezogen, als es ordentlich knallt.

Dschungelcamp: Tessa und Jolina geraten aneinander

Der erste Streit kündigt sich an, bevor es sich überhaupt alle bequem gemacht haben. Im Mittelpunkt der vorzeitigen Diskussionen stehen Tessa Bergmeier und Jolina Mennen. Das ehemalige Model sichert sich nämlich direkt einen bequemen Schlafplatz für sich und möchte direkt die Camp-Regeln kundtun, als sie plötzlich von Jolina gebremst wird. „Tessa, es geht hier nicht nur um dich. Du hast dein Bett, für dich ist es gerade sicher, für ganz viele andere ist es noch unklar“, sagt die YouTuberin vorwurfsvoll.

Für die sehr emotionale Tessa ein klarer Angriff an ihre Person. Sie kontert sofort: „Sprich mit mir in einem normalen Ton, weil dieser Ton ist sehr aggressiv.“ Anscheinend hat Jolina Mennen aber gar keine Lust auf das Theater und gibt klein bei: „Ich muss mit dir hier gar nicht reden! Weißt du was? Du hast recht, ich habe meine Ruhe!“

Hier geraten Jolina Mennen und Tessa Bergmeier direkt aneinander. Foto: RTL

Dschungelcamp: Zwischen Tessa und Cosimo wird es laut

Runde zwei folgt zugleich: Der nächste Kontrahent von Tessa ist kein Geringerer als ihr alter Bekannter Cosimo. Die beiden Reality-TV-Stars sind sich in einem anderen Format bereits begegnet und hatten kein besonders gutes Verhältnis. Tessa hat den Checker vom Neckar beschuldigt, dort ihren Fuß gebrochen zu haben, der sich anschließend wohl nicht mehr nach ihrem Zustand erkundigt haben soll. Das muss natürlich direkt geklärt werden, denkt sich zumindest der ehemalige DSDS-Kandidat.

Während Cosimo sagt, dass er sich nach der Sendung entschuldigt hätte, feuert Tessa immer weiter und macht dem 41-Jährigen weitere Vorwürfe. Sie sagt: „Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich war nicht versichert, keiner wollte bezahlen.“ Es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es zwischen den beiden knallt.

Mehr News:

Alle Einzelheiten zu der ersten Folge des Dschungelcamps kannst du in unserem Live-Blog nachlesen.