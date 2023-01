Dschungelcamp: Unglaublich! DIESER Luxusartikel taucht zum ersten Mal in der RTL-Show auf

In wenigen Tagen ist es schon so weit: Am 13. Januar startet das RTL-Dschungelcamp in die 16. Runde. Mit dabei sind Promis wie Claudia Effenberg, Verena Kerth, Lucas Cordalis und viele mehr.

Schon zu Beginn der Sendung dürften die Dschungelcamp-Kandidaten große Augen machen. Einer ihrer Mitbewohner hat einen besonders eigenwilligen Luxusartikel mit ins Camp geschleust. Ohne ihn ist der TV-Star aufgeschmissen.

Papis Loveday bringt eigene Schlange ins Dschungelcamp

Das Model Papis Loveday hat sich dazu entschieden, seine eigene Schlange mit ins Camp zu nehmen. Sie trägt den Namen Renata und begleitet den Senegalesen bereits seit mehreren Jahren. Für den 46-Jährigen ist sofort klar: Renata muss mit ins Dschungelcamp.

Eine Schlange im Camp? Das hat es bisher noch nie gegeben. Das Reptil dürfte für einige Schock-Momente in der RTL-Show sorgen. Insbesondere dann, wenn einer der Kandidaten schlaftrunken zwischen den Pritschen wankt. Denn: In einem schlechten Licht kann die Stoffschlange täuschend echt aussehen.

Dschungelcamp-Kandidat benötigt „mentale Kur“

Für Papis Loveday stellt Renata jedoch viel mehr als ein kuscheliges Tierchen dar. „Renata dient einer Selbsttherapie, hilft hoffentlich meine Phobie zu lösen. Sie ist meine mentale Kur“, erklärt der Unternehmer gegenüber „Bild“. Die Stoffschlange soll ihm dabei helfen, seine Angst vor echten Schlangen im Dschungel zu überwinden.

Die dürfte bei Papis noch größer sein als bei den anderen Stars. In seiner Kindheit hat der Westafrikaner hautnah miterleben müssen, wie ein Angehöriger von einer Schlange gebissen worden ist. „Als ich ein Kind war, wurde ein Cousin von mir im Senegal in der Hütte meiner Oma von einer Schlange gebissen. Das war ein traumatisches Erlebnis“, berichtet er.

Weitere News:

Papis Loveday ist aber mit Sicherheit nicht der einzige Teilnehmer, der ein Kuscheltier als Luxus-Gegenstand ausgewählt hat. Etliche Promis vor ihm haben sich ebenfalls für eine plüschige Unterstützung entschieden – darunter die Sängerin Toni Trips und der einstige DSDS-Gewinner Prince Damien.