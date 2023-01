Dschungelcamp: Jana URKRAFT platzt der Kragen – „Unmenschlich, krank, armselig“

Das Finale rückt immer näher und es beginnt zu brodeln im Dschungelcamp. Den Kandidaten bleiben nur noch sechs Tage, um sich als Dschungel-Monarch zu beweisen. Unter den Promis scheint sich jedoch zunehmend schlechte Laune zu verbreiten. Selbst die naturverbundene und disziplinierte Jana URKRAFT wird nun laut.

An Tag 11 platzt Schauspielerin Jana Pallaske endgültig der Kragen. Erst lässt sie ihren Ärger an Dschungelcamp-Mitbewohner Papis Loveday aus, dann ätzt sie plötzlich gegen die ganze RTL-Produktion. Und eigentlich will sie doch nur eines: endlich nach Hause fliegen.

Dicke Luft im Dschungelcamp zwischen Jana und Papis – „Miesmuschlige Diva!“

Ausgerechnet Camp-Papa Papis Loveday bringt an Tag 11 die anderen Kandidaten gegen sich auf. Als privater Koch, Schulter zum Ausheulen und Streitschlichter hat sich der Senegalese bisher einen ehrenvollen Namen gemacht. Doch wenn Jana URKRAFT mit Trommelmusik ebenfalls gute Laune verbreiten möchte, kann das Model auch ganz schnell böse werden. „Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, Jana“, platzt es genervt aus ihm. Die 43-Jährige ist sofort beleidigt und erklärt, dass das Trommeln dabei helfen soll, die Gruppe wach zu halten.

Von der schroffen Art des 46-Jährigen scheint Jana so überrumpelt zu sein, dass sie ihrem Ärger kurz darauf bei Jolina Mennen Luft machen muss: „Meine Stimme für den Dschungelkönig hat er auf jeden Fall verloren – für immer. Die miesmuschlige Diva!“ Doch das ist längst nicht der einzige emotionale Ausbruch der Schauspielerin an diesem Abend.

Jana URKRAFT will Dschungelcamp verlassen: „Das ist Folter“

Am Morgen ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Tessa Bergmeier und Jana URKRAFT gewesen. Das Zuschauer-Voting hat schließlich dazu geführt, dass die Ex-GNTM-Kandidatin das Camp verlassen muss. Eigentlich ein Grund zur Freude für Jana, könnte man meinen. Doch die ist völlig geknickt: „Es war schön für ein paar Momente den süßen Duft der Freiheit zu spüren. Für mich ist einfach das Maß voll und das werde ich auch sagen.“

Dabei richtet sich ihr Frust nicht speziell gegen eine Person, sondern wohl eher das ganze RTL-Format. „Das, was hier zum Teil stattfindet, ist nicht mehr menschlich. Bestimmte Rechte, bestimmte Sachen, die passieren, das ist Folter. Man kann es einfach nicht immer alles annehmen. Ständige Änderungen. Was hier passiert, ist einfach unmenschlich, krank, armselig“, motzt Jana über die Dschungelcamp-Produktion. In den vergangenen Tagen sind die Kandidaten gleich zweimal für ihre mehrfachen Regelverstöße von RTL bestraft worden. Als Konsequenz haben sie all ihre Luxusartikel abgeben müssen.

Papis, der sich eh schon mit Jana verkracht hat, kann über diesen Ausraster nur lachen. „Sterben tun wir hier nicht. Wenn ich nach Hause will, dann muss ich gehen. Dann sag‘ den Satz und dann verlierst du alles. Man hat immer eine Wahl“, fasst er das Konzept der Kultshow zusammen. Es bleibt also abzuwarten, wie lange Jana Pallaske dem Dschungelcamp-Experiment noch standhält.

Das Dschungelcamp-Finale findet am Sonntag, den 29. Januar 2023, ab 22.15 Uhr bei RTL statt – oder online in der Mediathek von RTL+.