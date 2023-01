Dschungelcamp: Darum nennt sich Jana „Urkraft“ – es begann mit einer versuchten Vergewaltigung

Schon beim ersten Blick dürfte jedem Dschungelcamp-Zuschauer auffallen, dass Jana Pallaske anders als die restlichen Kandidaten ist. Nicht nur ihr Name „Urkraft“, den sich die Schauspielerin selbst gegeben hat, sticht hervor, auch ihre naturverbundene und spirituelle Art lässt die 43-Jährige aus der Reihe fallen. Von dem einen oder anderen Camper wird sie dafür sogar belächelt.

Hinter dem unkonventionellen Auftreten der „Fack ju Göhte“-Darstellerin versteckt sich jedoch eine grausame Geschichte, die Jana „Urkraft“ kurz vor der Ausstrahlung einer neuen Dschungelcamp-Folge im Netz offenbart. Janas neuer Name steht buchstäblich für ihren Kampfgeist und die Freude am Leben.

Dschungelcamp-Star wird nachts von Mann überfallen – er will sie vergewaltigen

Beinah hätte es Jana Pallaske gar nicht ins Dschungelcamp 2023 geschafft. Die Schauspielerin hat im vergangenen Jahr wortwörtlich um ihr Leben gekämpft. Eine Narbe – mitten in ihrem Gesicht – erinnert sie jeden Tag an den schrecklichen Überfall.

Zu einer Reihe an Fotos, die Janas zerkratztes Gesicht zeigen, schreibt sie bei Instagram: „Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen. Dass und wie ich überlebte und dass ich ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder.“ Über weitere Details wolle die Schauspielerin „noch genauer“ sprechen, vermutlich am Lagerfeuer im Camp.

So traumatisierend diese Begegnung auch für Jana gewesen sei, bedeutet dieser Kampf um Leben und Tod gleichzeitig einen Neuanfang, wie die Berlinerin erzählt. „Es war der Moment, wo ich die URKRAFT wirklich so komplett durch mich durchfließen und durch mich agieren spürte“, erinnert sich der Filmstar. Den Überfall bezeichnet die Dschungelcamp-Kandidatin inzwischen als „Segnung“, eine Art Prüfung, die ihr ein neues Kapitel in ihrem Leben eröffnet habe.

„Daher trage ich nun den Namen Jana URKRAFT. Denn wenn Frau einmal so um ihr Leben gekämpft hat, ist sie nicht mehr dieselbe“, schreibt die 43-Jährige, in ihrem Instagram-Beitrag, den sie vermutlich schon vor ihrem Einzug in den Dschungel vorbereitet hat. Die Verletzungen vom Kampf seien demnach schnell abgeheilt, eine einzige Narbe ist geblieben. „Aber wenn ich lachte, sah man sie nicht“, betont Jana.

Nach dem Überfall gründet die Schauspielerin die „WUNDE-R“-Organisation, um Opfern von Gewaltübergriffen zu helfen. „Mit einem R wird aus einer Wunde ein Wunder“, heißt es von Jana Pallaske. Ob „Dschungelcamp“-Mitstreiterin Verena Kerth sich nach diesem Seelenstriptease mit ihr versöhnen wird? Das bleibt abzuwarten.