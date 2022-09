Dschungelcamp: Nach Daniel Hartwich – droht jetzt auch SEIN Aus?

Es war wohl einer der bittersten Nachrichten überhaupt für alle Fans vom Dschungelcamp: Daniel Hartwich wird in der kommenden Staffel nicht mehr neben Sonja Zietlow moderieren. Stattdessen feiert Jan Köppen sein Moderations-Debüt im Dschungel.

Bald geht das Dschungelcamp wieder in eine neue Runde. Doch folgt nach dem Moderationswechsel jetzt eine weitere Hiobsbotschaft für alle Fans?

Dschungelcamp: Neue Staffel ohne Dr. Bob?

Er gehört zum Dschungelcamp, wie der Dschungel selber: Dr. Bob ist aus der Sendung einfach nicht wegzudenken. Der Australier springt immer dann ins Bild, wenn es ernst wird. Vor allen Prüfungen wird er hinzugezogen, um den Kandidaten die Regeln zu erklären und sie über mögliche Risiken und Gefahren aufzuklären. Geht dann mal was schief, ist er der Erste, der an Ort und Stelle ist, um zu helfen.

Er hat in der Sendung Kult-Status erreicht. Und nicht nur hierzulande ist er bekannt: Auch in der britischen Ausgabe des Dschungelcamps namens „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“ ist er der Arzt, dem die Kandidaten vertrauen. Bis jetzt.

Laut Berichten der britischen Boulevard-Zeitung „The Sun“ schmeißt der Australier dort jetzt das Handtuch. Insidern zufolge soll er einfach keine Zeit mehr für das TV-Projekt haben. Doch bedeutet das auch, dass wir in Deutschland auf Dr. Bob verzichten müssen?

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” wird seit 2011 jährlich bei RTL ausgestrahlt

Die erste Staffel fand bereits 2004 statt

Innerhalb von zwei Wochen müssen die Kandidaten teils eklige „Dschungelprüfungen” bestehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen

Dschungelcamp: Sender RTL gibt Statement

Nach den ganzen Spekulationen meldet sich jetzt der Sender RTL zu Wort. Mit einem Instagrambeitrag geben sie den Fans die Antwort, auf die sie gewartet haben: „Während die britische Dschungelcamp-Version erstmals ohne „Medic Bob“ stattfindet, ist Dr. Bob im deutschen Dschungelcamp wie gewohnt dabei“. Es gibt also Entwarnung! Der Publikumsliebling ist auch 2023 am Start.

Dschungelcamp-Fans atmen erleichtert auf

Dass er von den Zuschauer gefeiert wird, ist ja kein Geheimnis. Darum sind die Fans umso glücklicher, dass Dr. Bob in der kommenden Staffel mit dabei sein wird. Unter dem Instagrambeitrag kommentiert beispielsweise eine Zuschauerin: „Das finde ich klasse! Ohne Dr.Bob geht es nicht. Er ist so ein guter Mensch!“. Ein anderer schreibt: „Ich freue mich schon mega!“.