Dschungelcamp: Traurige Beichte von Cosimo – das ist der wahre Grund für seine Teilnahme

Das Dschungelcamp ist bekannt für ekelige Prüfungen, karge Ernährung und dunkle Geheimnisse. In der Vergangenheit gab es bereits zahlreiche Kandidaten, bei denen am Lagerfeuer plötzlich die Fassade bröckelte und Geschichten aus der Vergangenheit erst den Weg in den Dschungel und dann nach Deutschland fanden.

An Tag 6 im Dschungelcamp brechen auch beim Checker vom Neckar alle Dämme und Cosimo erzählt Gigi, warum er wirklich als Kandidat mit dabei ist.

Dschungelcamp: Cosimo spricht über Insolvenz

Für die Promis kann das Dschungelcamp Sprungbrett und Abschussrampe zugleich sein, entscheidend dafür ist zunächst erst einmal ausreichend Sendezeit. Und wenn die dann noch positiv ausfällt, stehen die Chancen gut, dass es nach dem Dschungelcamp steil bergauf geht.

Bei Cosimo ist es allerdings nicht die Aussicht auf Ruhm, die ihn in nach Australien verschlagen hat, sondern die Hoffnung auf ein Leben ohne Geldsorgen. Dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes in der Vergangenheit verzockt hat, erzählte er schon gegenüber Claudia Effenberg und Verena Kerth. Jetzt holt er gegenüber Dschungel-Kumpel Gigi noch einmal aus und macht klar, es steht schlecht um ihn. „Mich hat bis jetzt nur eine Sache so richtig beschäftigt: Das ist diese scheiß Insolvenz.“

Dschungelcamp: Cosimo spricht über Fehlentscheidung

Die lässt ihn aktuell nicht mehr los und sorgt dafür, dass Cosimo anscheinend gar keine Wahl hatte, als die Anfrage für das RTL-Dschungelcamp anzunehmen. „Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene. Deshalb bin ich jetzt in so einer Phase, wo ich von Reality-Formaten abhängig bin!“

Es sind traurige Worte, mit denen sich Cosimo hier seinem Camper-Freund offenbart. Schuld an seiner Misere soll übrigens eine Entscheidung noch vor Beginn der Corona-Pandemie gewesen sein. „Im Mai 2019 habe ich einen Kredit aufgenommen, hab‘ alles in Musik reingesteckt. Hätte ich doch lieber einen Friseurladen aufgemacht.“ Bleibt abzuwarten, was er macht, wenn er nicht nur seine Gage einstreicht, sondern auch mit dem Preisgeld von 100.000 Euro nach Hause gehen sollte.