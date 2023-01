Dschungelcamp 2023: Endlich aufatmen – DIESES Video sorgt für Gewissheit

Er ist auf dem Weg!!! Kein Kandidat hat es schon vor dem Start des Dschungelcamp 2023 geschafft, so viele Schlagzeilen zu produzieren, wie er. Martin Semmelrogge. Während sich die Kandidaten rund um Lucas Cordalis, Tessa Bergmeier oder Model Papis Loveday bereits einen Tag nach Neujahr auf den Weg gen Australien gemacht hatten, fehlte von Martin Semmelrogge noch jede Spur.

Schnell wurde spekuliert: Wurde dem Schauspieler die Einreise nach Australien verweigert, platzt seine „Dschungelcamp“-Teilnahme gar noch? Von RTL hieß es lediglich, dass die späte Anreise Semmelrogges aus „produktionstechnischen Gründen“ erfolge. Nun ist klar: Semmelrogge ist unterwegs.

Martin Semmelrogge ist auf dem Weg ins „Dschungelcamp“

So teilte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer Julian F.M. Stoeckel, der für RTL+ auch einen Dschungelpodcast macht, ein Video auf seiner Instagramseite, das Martin Semmelrogge im Flieger nach Australien zeigt. Darin fabuliert der Schauspieler: „Ich gehe ja nie ungeschminkt vor die Kamera, aber in diesem Fall freue ich mich, weil ich im Dschungel ja keine Schminke kriege. Also gehe ich jetzt ungeschminkt. Freue mich.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuvor hatte Semmelrogge bereits via „Mallorca Magazin“ kundgetan, dass er auf jeden Fall nach Australien reise. „Ich steige gerade in den Flieger und kann leider nicht lange sprechen“, sagte er am Donnerstag. Und weiter: „Es ist alles paletti! Und es gehört zur Taktik der Medien, dass so über mich berichtet wird. Es steht ja schon lange fest, dass ich in den Dschungel ziehe.“

Mehr Nachrichten:

Na, dann können wir uns ja schon auf die herrlich-kernigen Sprüche des 67-Jährigen freuen, der mit Filmen wie „Das Boot“, dem Ruhrpottklassiker „Bang Boom Bang“ oder „Schindlers Liste“ zu einem Star wurde, freuen. Los geht es übrigens am 13. Januar um 21.30 Uhr bei RTL. Zuvor zeigt der Sender noch eine Ausgabe von „Murmel Mania“.