Dschungelcamp: Auszug vor dem Finale – jetzt spricht Jolina Klartext über Lucas

Während Lucas, Djamila und Gigi am Sonntagabend (29. Januar) im Dschungelcamp um die Krone des Dschungelkönigs 2023 kämpfen, guckt Jolina gemütlich aus dem Versace-Hotel zu. Die RTL-Kandidatin musste an Tag 16 das Camp verlassen und ist jetzt wieder zurück in der Zivilisation.

Nach ihrem Auszug spricht sie exklusiv mit dieser Redaktion über ihren Rauswurf und die Kandidaten. Vor allem aber über Lucas Cordalis. Der sorgte in den letzten Tagen für diverse Überraschungen. Nicht nur, dass der Mann von Daniela Katzenberger plötzlich Interesse an den Geschichten der Konkurrenz bekundete, er machte auch einige spitze Bemerkungen, die für Gesprächsstoff bei den Zuschauern sorgten. (Hier mehr dazu)

Jolina hat ihre ganz eigene Meinung zu Lucas, der unbedingt als Gewinner aus der Show gehen möchte. Die Youtuberin ist sich sicher, hier könnte auch Daniela ihre Hände im Spiel gehabt haben.

Dschungelcamp: Jolina wird beim Thema Lucas deutlich

Du hast dich in den Dschungelprüfungen immer gut geschlagen, hast dich in der Gruppe mit deinem Teamgeist bewiesen und trotzdem musstest du gehen. Wie stehst du zu deinem Rauswurf?

Ich bin mit dem Vorsatz in den Dschungel, ich möchte durchziehen, Kampfgeist zeigen und Ehrlichkeit und Menschlichkeit an den Tag legen. Da gehören Dschungelprüfungen und Teamgeist mit dazu. Natürlich ist der vierte Platz ein bisschen schade. Ich wäre gerne beim Finaltag mit dabei gewesen. Ich glaube, das wäre nochmal eine tolle Erfahrung gewesen. Trotzdem gehe ich mit stolz geschwellter Brust und erhobenem Haupt heute aus dem Camp, weil ich glaube, dass ich mir und meinen Prinzipien treu geblieben bin.

Du hast gesagt, du könntest dir vorstellen, Lucas und Daniela hätten sich vorher abgesprochen und seitens Daniela vom „Kontroll-Freak-Syndrom“ gesprochen – wie kommst du zu der Annahme, dass die beiden einen kleinen Deal vorab hatten?

Ich glaube, dass Lucas und Daniela absolute Medienprofis sind. Vielleicht war meine Aussage auch ein bisschen aus Frustration heraus. Ich hätte mir gewünscht, mehr über Lucas zu erfahren und ihn besser kennenzulernen. Denn trotz der Zeit im Dschungelcamp weiß ich immer noch nicht so richtig, wer Lucas ist. Er hat wenig von sich selbst erzählt und uns oft mit Fragen gelöchert. Ich weiß nicht, was seine Motivation dahinter war, aber wirklich kennengelernt habe ich ihn leider nicht.

Dschungelcamp: Bei diesen Campern kommt Jolina ins Schwärmen

Mit wem kannst du dir vorstellen, auch nach dem Camp noch Kontakt zu haben?

Cecilia Asoro, absoluter Herzensmensch. Papis Loveday – wir haben sofort geklickt und da bin ich sehr dankbar für. Aber auch Markus ist super und mit Tessa hatte ich ebenfalls tolle Gespräche. Ich glaube, viele Menschen im Camp wurden außen einfach sehr unterschätzt. Ich bin dankbar für die Menschen, die ich kennenlernen durfte, auch die, mit denen ich mich zwischendurch gezofft habe, denn auch die haben meine Erfahrung bereichert.

Bleibt abzuwarten, wie gut sich die ehemaligen Camper beim großen Wiedersehen verstehen. Direkt nach dem großen Finale treffen die Kandidaten am Montagabend (30. Januar) nochmal aufeinander. Vielleicht lässt sich hier ja auch Lucas endlich in die Karten schauen…