Dschungelcamp: Jetzt wird gelästert! Jolina, Gigi und Cecilia nehmen kein Blatt mehr vor den Mund

Das Finale rückt immer näher und so langsam scheint sich die Gruppe im Dschungelcamp in zwei Lager zu spalten. Während die Kandidaten bisher versucht haben, an einem Strang zu ziehen, wird an Tag 12 fies über einander hergezogen. Jolina Mennen, Cecilia Asoro und Gigi Birofio lassen kein gutes Haar an ihren Konkurrenten.

Insbesondere Claudia Effenberg bekommt bei der Lästerrunde ihr Fett weg. Papis Loveday hingegen wird direkt mit der bitteren Wahrheit konfrontiert, als Jolina ihm eröffnet, dass sie ihn eigentlich gehasst habe. Ob sich die bösen Zungen damit die Chance auf den Thron im Dschungelcamp verspielt haben? Das entscheiden die Zuschauer.

Dschungelcamp-Bewohner ziehen über Cosimo her

Zugegeben, im diesjährigen Camp ist es schon fast ein wenig zu harmonisch. Da kommt eine kleine Lästerstunde genau richtig. Jolina, Cecilia und Gigi setzen sich an Tag 12 zusammen, um ihre Meinungen über die anderen Kandidaten auszutauschen. Dabei nehmen die Drei kein Blatt vor den Mund.

Über Cosimo sagt Cecilia beispielsweise: „Ich finde, am Anfang war bei ihm ganz viel aufgesetzt. Er hat das Herz am rechten Fleck, aber manchmal provoziert er einfach.“ Gigi fügt nickend hinzu, dass sein Buddy sich regelrecht widerspreche. So hat sich der ehemalige DSDS-Kandidat zunächst darüber beschwert, was die Zuschauer denken könnten, nur um dann zu sagen, dass es ihm ja egal sei, was andere Personen über ihn denken.

Claudia ist den Dschungelcamp-Stars ein Dorn im Auge

Besonders giftig werden die RTL-Kandidaten, wenn es um Claudia geht. „Die meckert zu viel. Und wenn sie was macht, erzählt sie die nächsten drei Tage davon. Und diese Schleimerei. ‚Oh Gigi, ich wäre traurig, wenn du jetzt gehst‘ – das stimmt doch gar nicht. Laber‘ mich doch nicht voll“, ärgert sich der Realitystar. Jolina pflichtet ihm aufgeregt bei: „Dieses andauernde Profilieren, das macht man nicht in einem Team. In einer Fußballmannschaft sagt man auch nicht nach dem Spiel: ‚Ich hab‘ die Tore geschossen.‘ Irgendjemand hat dem Torschützen auch die Vorlage gegeben. Das ist hier eine Teamleistung.“

Weitere News:

So sind sich die Drei auch einig, als sie auf Papis zu sprechen kommen. Gigi bezeichnet die Laufstegschönheit als „Prinzessin“, während Jolina offen zugibt, dass sie dachte, sie würde Papis hassen. Der Senegalese, der in diesem Moment den Lästerschwestern zuhört, nimmt die ehrlichen Worte glücklicherweise mit Humor und kann über die Fehleinschätzung seiner Dschungelcamp-Mitbewohner nur lachen.