Dschungelcamp: RTL-Moderator teilt gegen Harald Glööckler aus – diese Aktion wird dem Designer zum Verhängnis

An Tag 14 stellte Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich den Designer Harald Glööckler zur Rede – und Millionen Menschen sahen dabei zu.

Die Dschungelcamp-Kandidaten Harald und Anouschka verweigerten die Dschungelprüfung „Make memory great again“, doch ihre Argumentation sorgte für große Verwirrung.

Dschungelcamp-Prüfung abgesagt! Harald Glööckler ist überzeugter Tierschützer

Es ist nicht die erste Prüfung, die im diesjährigen Dschungelcamp abgeblasen wurde. An Tag 5 musste RTL selbst eingreifen und aufgrund von schlechten Wetterbedingungen die Challenge „Stars am Abgrund“ absagen, an Tag 10 weigerte sich Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest, an „Schluss mit lustig“ teilzunehmen.

Während der Schauspieler angab, nicht Essen für Menschen im Camp zu besorgen, die ihn beleidigen oder ihm in den Rücken fallen, hatte Harald Glööckler ganz andere Gründe, wieso er nicht zum Memory-Spiel mit Ekel-Bestrafung antreten wollte.

Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich stellt Harald Glööckler zur Rede. Foto: RTL / Stefan Menne

„Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass hier Sche** ist oder so. Das hätte ich alles gemacht, aber als Vegetarier tue ich mir das nicht an“, erklärte der 56-Jährige, der sich dagegen sträubte, in einen Tank mit Innereien und Fleischabfällen zu steigen.

----------------------------------------

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” läuft seit 2011 jährlich bei RTL

Die erste Staffel wurde bereits 2004 ausgestrahlt

Moderiert wurde die Sendung bis 2012 von Sonja Zietlow und Dirk Bach – nach dem Tod des Komikers wurde er von Daniel Hartwich ersetzt

In zwei Wochen müssen sich die Kandidaten regelmäßig anstrengenden und vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen

----------------------------------------

Dschungelcamp-Moderator hakt nach: „Hast du nicht Garnelen und Lachs gegessen?”

Ein plausibler Grund, den die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich an sich bestimmt akzeptiert hätten, wenn Harald Glööckler sich vor seinem Einzug ins Dschungelcamp nicht diese Aktion im Flugzeug geleistet hätte: „Ich habe mal eine Frage zu diesem Vegetarier-Dasein. Hast du nicht auf dem Hinflug gepostet, wie du Garnelen und Lachs gegessen hast?”, erinnerte ihn Daniel.

Harald Glööckler und Anouschka Renzi verweigern die Dschungelprüfung. Foto: RTL / Stefan Menne

Prompt entgegnete Harald, der mit verschränkten Armen in Abwehrhaltung ging: „Ja, aber ich esse kein Fleisch.” Er sagte, Vegetarier könnten anders als Veganer durchaus Fisch essen. „Da habe ich eine andere Definition von”, stichelte Daniel Hartwich daraufhin. Wenige Sekunden später gingen Harald und Anouschka wieder in Richtung Camp.

----------------------------------------

Mehr zum Dschungelcamp 2022:

----------------------------------------

War diese Aktion zu viel für die RTL-Zuschauer? Noch in derselben Folge warf das Publikum einen der beiden Kandidaten aus dem Camp. Wer raus ist, erfährst du hier >>>

Einige Tage zuvor sorgte RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben mit einem schlüpfrigen Patzer für Furore bei den Zuschauern. Was ihr in der Live-Show passierte, kannst du hier lesen >>>