Dschungelcamp: Schock für alle Fans! Fällt die Show 2022 aus?

Dr. Bob gehört schon lange fest zum Inventar der beliebten RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. Der Dschungelarzt klärt die Kandidaten vor jeder Prüfung über ihre Herausforderungen und die Gefahren auf. Doch was ist über Dr. Bob eigentlich bekannt?

Das dürfte ein echter Schock für alle Dschungelcamp-Fans sein: Findet die Show, die 2022 in Südafrika geplant war, etwa gar nicht statt?

Das jedenfalls schreibt die „Bild“. Und allzu abwegig wäre eine Absage nicht, denn: Das Dschungelcamp sollte 2022 eigentlich in Südafrika stattfinden. Doch dort wurde eine neue Corona-Virus-Variante nachgewiesen. Am Wochenende wird Deutschland das Land zum Virusvariantengebiet erklären. Der Flugverkehr ist schon eingeschränkt.

Dschungelcamp 2022: Droht etwa eine Absage der Show?

Auf Nachfrage der „Bild“ gab RTL zwar noch keine Auskunft, aber laut der Zeitung soll hinter den Dschungelcamp-Kulissen grade mächtig Drama herrschen. Es sollen alle Planungen für die beliebte Trash-Show bereits eingestellt worden sein.

Das ist das Dschungelcamp:

heißt eigentlich „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“

ist eine auf RTL ausgestrahlte Reality-Show

die Erstausstrahlung fand am 9. Januar 2004 statt

wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert

Prince Damien ist noch amtierender Dschungelkönig, er gewann die Krone 2020

in diesem Jahr wurde eine Dschungelshow wegen der Corona-Pandemie in Hürth (NRW) gedreht

Ein absoluter Schock für die Produktion, die fest mit Südafrika geplant hatte. Vor allem, weil der Dschungel ein absoluter Quoten-Garant für den Sender ist. Weiterhin will „Bild“ erfahren haben, dass hinter den Kulissen derzeit nach Alternativen gesucht wird.

Dschungelcamp 2022 vor dem Aus: Es wäre ein harter Schlag für Kandidaten wie Lucas Cordalis

Auch für die Kandidaten dürfte die Nachricht ein Schock sein, sollte sie sich als hieb- und stichfest erweisen. Lucas Cordalis beispielsweise hatte erst kürzlich in einem Gespräch mit unserer Redaktion verraten, wie sehr er sich auf das Dschungelcamp 2022 freut. Bei Ex-Dschungel-Gewinner Joey Heindle hatte sich Cordalis extra Tipps geholt, diesbezüglich jedoch angemerkt: „Aber, es ist natürlich auch jedes Mal anders. Besonders, da wir statt in Australien in Südafrika sind. Da werden die Karten neu gemischt. Es ist auch abhängig davon, wer mit im Camp ist, welche Energien sich entwickeln, wie man mit den Leuten klarkommt. Ich bin sehr gespannt.“ Dass das Projekt nun scheinbar vor dem Aus steht, wird auch Lucas Cordalis sehr traurig stimmen.

Dschungelcamp 2022: Corona macht es der Sendung erneut schwer

Da bleibt nur zu hoffen, dass Dschungelcamp-Fans 2022 nicht ganz in die Röhre schauen müssen…

Dabei sollen doch auch schon alle Kandidaten für das Format feststehen! Welche das sind, erfährst du in diesem Artikel. (cf)