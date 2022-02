Dschungelcamp-König Filip Pavlović über Tara Tabitha: „Niemals gedacht, dass es in so eine Richtung geht“

Diese Liebelei zog im Dschungelcamp 2022 alle Blicke auf sich. Tara Tabitha und Filip Pavlović schienen sich von Anfang an gut zu verstehen, doch für die RTL-Zuschauer sah es zunächst danach aus, als würde sie mehr für ihn empfinden als andersherum.

Nach ihrem Dschungelcamp-Aus beteuerte Tara, dass es Filip gewesen sei, der die ersten Annäherungsversuche gestartet habe. Doch wie war es wirklich? Kurz nach seiner Rückkehr aus Südafrika sprach der Gewinner nun Klartext.

RTL-Moderatorin hakt nach: Flirteten Filip und Tara schon vor dem Dschungelcamp?

Zuerst sah es aus wie ein kleiner Flirt, wenig später wurden Tara Tabitha und Filip Pavlović bereits als neues Dschungelcamp-Paar bezeichnet. Doch eine unscheinbare Auseinandersetzung zwischen den beiden Realitystars ließ plötzlich dunkle Wolken am Liebeshimmel aufziehen (Mehr dazu hier >>>).

Viel Zeit für eine Versöhnung blieb den Turteltauben nicht, denn schon am ersten Tag, an dem die Zuschauer einen der Kandidaten rauswählen durften, flog Tara aus dem Camp. Im Nachhinein erzählte sie in diversen Interviews, dass sie diejenige war, die zuerst auf Abstand ging, da ihr die Beziehung zum Ex-„Bachelorette”-Kandidaten zu intensiv wurde. Doch was sagt Filip selbst zu Taras Aussagen?

+++ Dschungelcamp-Hammer! Daniel Hartwich hört auf – ER soll sein Nachfolger werden +++

Im Instagram-Livestream mit RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben wurde der 27-Jährige auf den Dschungelcamp-Flirt mit Tara Tabitha angesprochen. „Lief denn davor irgendwas mit ihr? Im Hotel? Dass sie sich so reingesteigert hat, dass ihr wirklich in einer Beziehung seid”, wollte Angela von ihm wissen.

Filip Pavlović stellt klar, was wirklich mit Tara Tabitha im Dschungelcamp lief. Foto: RTL / Stefan Menne

Dschungelcamp-Gewinner spricht Klartext: „Sie hat die ganze Situation falsch aufgefasst”

„Überhaupt nicht!”, dementierte Filip sofort. Die beiden hätten vor dem Einzug ins Camp zwar Nachrichten ausgetauscht, jedoch ging es dabei nur darum, dem anderen viel Erfolg zu wünschen. „Genau so habe ich auch mit Harald geredet”, erklärte der Hamburger.

„Ich hätte niemals gedacht, dass es in so eine Richtung geht”, stellte Filip Pavlović klar. Dass Tara mehr in die Beziehung mit ihm reininterpretiert habe, könne er sich nur so erklären: „Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Auch eine Linda habe ich immer in den Arm genommen, sie auf die Stirn geküsst oder auf den Kopf. Das habe ich bei Tara auch gemacht, aber wenn ich Menschen mag, nehme ich sie halt generell gerne in den Arm. Ich glaube, dass sie die ganze Situation falsch aufgefasst hat.”

----------------------------------------

Mehr zum Dschungelcamp 2022:

----------------------------------------

Wie Tara Tabitha die Situation wirklich wahrgenommen hat, hat sie dieser Redaktion im exklusiven Interview verraten >>>