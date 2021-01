„Dschungelcamp“: Paukenschlag! RTL nennt drei Teilnehmer für 2022

Wow, wir haben erst Anfang 2021 und das „Dschungelcamp“ 2022 ist schon zu einem Viertel gefüllt. So früh wie in diesem Jahr nannte RTL wohl noch nie so viele Kandidaten.

Nachdem bereits Mitte der Woche Daniela Katzenbergers Mann Lucas Cordalis im Rahmen der „Dschungelshow“ bei RTL sein „Dschungelcamp“-Abenteuer im kommenden Jahr bestätigte, stehen nun auch noch zwei weitere Namen fest.

RTL bestätigt schon drei Dschungelcamp-Teilnehmer

Filip Pavlovic löste das 'Goldene Ticket'. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

So gewann „Bachelor“-Star Filip Pavlović am Freitagabend ein äußerst knappes „Dschungelshow“-Finale gegen Djamila Rowe und sicherte sich dabei neben einem Geldkoffer auch das 'Goldene Ticket' für das „Dschungelcamp“ 2022.

----------------------

Das ist das „Dschungelcamp“:

Das Dschungelcamp heißt eigentlich „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“

Die erste Ausgabe in Deutschland wurde 2004 ausgestrahlt

Erster Dschungelkönig wurde Costa Cordalis

Im kommenden Jahr kämpft sein Sohn Lucas um die Krone

------------------------

Und wäre das noch nicht genug, sagte im Rahmen der „Dschungelshow“ noch ein weiterer Promi sein Kommen zu. Und es ist Designer und Paradiesvogel Harald Glööckler.

Dschungelcamp: Harald Glööckler fährt 2022 nach Australien

Harald Glööckler geht ins Dschungelcamp 2022. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

„Als ich so in meinem Garten saß, kam wieder einmal die Anfrage, ob ich nicht ins 'Dschungelcamp' ginge, und das allererste Mal kam die Anfrage übrigens 2010, ob ich nicht ins englische Dschungelcamp ginge, als erster Deutscher. Ich habe aber immer abgesagt, nicht, weil ich das nicht toll fand, ich finde das 'Dschungelcamp' großartig, aber es hat einfach nicht geklappt oder nicht gepasst. Ich hatte zu viel zu tun. Ich war zu viel unterwegs. Vielleicht war ich auch nicht so weit“, berichtet er bei RTL.

----------------

Mehr zum Dschungelcamp:

--------------

Nun ist er es also. Das kann 2022 ja spannend werden.

Die Dschungelshow musste bitterböse Kritik einstecken. Was der Produktion jetzt vorgeworfen wird, liest du hier.