Dschungelcamp: Eric Stehfest teilt nach dem Finale gegen RTL aus – „Einfach abartig“

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Mit seiner Art machte sich Dschungelcamp-Teilnehmer Eric Stehfest nicht nur Freunde. Der ehemalige GZSZ-Schauspieler eckte ordentlich an und gab schnell zu verstehen, dass er nicht für gesellige Lagerfeuerabende nach Südafrika gereist ist.

Beim großen Dschungelcamp-Wiedersehen am Sonntagabend (6. Februar) spricht Eric Stehfest jetzt Klartext und teilt nicht nur gegen seine Ex-Kollegen, sondern auch gegen die Moderatoren aus.

Dschungelcamp: Eric Stehfest nimmt in RTL-Show kein Blatt vor den Mund

Als in einer Rückblende die Streitigkeiten zwischen Tina Ruland und Anouschka Renzi gezeigt werden, wirkt Eric Stehfest geschockt.

Das ist das RTL -„Dschungelcamp”:

Die Show wird seit 2004 produziert

„Das Dschungelcamp” wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert, der die Show von dem verstorbenen Dirk Bach übernahm

In der Vergangenheit nahmen schon Kandidaten wie Schlager-Star Melanie Müller und DSDS-Gewinner Daniel Kübelböck an der Show teil

In zwei Wochen müssen die Kandidaten sich regelmäßig anstrengenden aber vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen um am Ende als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin den Thron zu besteigen – die Zuschauer können in den Werbepausen an einem Gewinnspiel teilnehmen

2022 fand das Camp zum ersten Mal in Südafrika statt

Der Schauspieler sagt, manche Situationen hätten ihm Flashbacks an seine alte Drogenzeit gegeben. Vor allem eine Aktion kann Eric Stehfest beim erneuten Anschauen gar nicht verstehen.

Eric Stehfest ist geschockt von Dschungelcamp-Zoff

Es ist der Moment, an dem Anouschka Renzi gegen Tina Ruland wetterte, weil sie ihre Ohrstöpsel abgeben musste. (>>> Hier mehr zu dem Thema <<<) Damals war Anouschka Renzi so in Rage, dass sie sich deutlich im Ton vergriff und mit Schimpfwörtern um sich warf.

Eric Stehfest spicht beim großen Dschungelcamp-Wiedersehen Klartext. Foto: RTL / Stefan Menne

Zu viel für Eric Stehfest, der jetzt sagt: „Finde ich einfach abartig, das sowas überhaupt ausgestrahlt wird“. Seine Kritik richtet sich auch gegen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Letzterer versucht sich gleich mal zu rechtfertigen.

Anouschka Renzi rechtfertigt sich nach Dschungelcamp-Ausraster

„Ich stimme dir da grundsätzlich zu“, so Hartwich, der sich nur schwer bei den aufgebrachten Kandidaten durchsetzen kann. Währenddessen versucht Anouschka Renzi, sich Gehör zu verschaffen und ihren Ausrutscher zu erklären. Tina Ruland hat längst auf Durchzug geschaltet.

Sonja Zietlow fasst zusammen, was Anouschka Renzi sagen wollte. „Du meintest sie, hast es aber zu dir gesagt.“ Eric Stehfest können sämtliche Erklärungsversuche allerdings nicht beschwichtigen, er kann bei diesen Szenen nur den Kopf schütteln.