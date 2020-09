Dschungelcamp 2021: Ist der Umzug nach Wales das Ende der Show? Zwei Meinungen

am 25.09.2020 um 18:59

Das „Dschungelcamp“ zieht nach Wales. Was RTL am Freitag bekannt gab, war für viele Fans nicht mehr die ganz große Überraschung. Schließlich hatten schon die Produzenten des englischen Pendants beschlossen, den Dschungel Dschungel sein zu lassen, und sich lieber für die risikoärmere Variante in North-Wales entschieden.

Nun geht es also für die C- bis J-Promis in ein Schloss, rund 290 Kilometer von der walisischen Hauptstadt Cardiff entfernt. Eine gute Idee oder das Ende des „Dschungelcamp“? Wir sind da geteilter Meinung.

Zwei Redakteure, zwei Kommentare.

Hier kommentiert Dominik Göttker:

Dschungelcamp im Schloss – das Beste, was RTL passieren konnte

Das Dschungelcamp zieht in das altehrwürdige Gwrych Castle bei Abergele. Corona macht es möglich, beziehungsweise eher notwendig. Es ist zu gefährlich, für eine TV-Produktion auf einen fremden Kontinent zu fliegen. Und doch: In der Umstellung liegt auch die Chance, dem schon etwas angestaubten Format einen neuen Anstrich zu verpassen.

Dominik Göttker ist Verantwortlicher Redakteur für den Bereich „Promi und TV“ und ein leidenschaftlicher Dschungelcamp-Fan. Foto: Fabian Strauch

Denn seien wir ehrlich, in den letzten Jahren haben wir jede Dschungelprüfung schon mindestens ein Mal gesehen. Da hilft es auch nichts, die Promis vor dem Einzug aus einem Hubschrauber zu werfen. Das Konzept ähnelte sich von Jahr zu Jahr immer mehr. Das machte auch vor den Kandidaten nicht Halt. Die Zicke, der Camp-Opa, der Pleite-Fußballer. Jedes Jahr aufs Neue. Das mag Kontinuität ausstrahlen, spannend ist es jedoch nicht mehr.

Gut, an den Kandidaten wird RTL wohl eher nichts mehr ändern. Die großen Stars wollen nicht bei Reis und Bohnen in der Matsche sitzen. Doch die Location könnte einen ganz eigenen Charme versprühen. Und bietet zudem Platz für neue Ideen. Übernachtungen im Verlies, Schatzsuchen in einem echten Schloss. Vielleicht ein krossgebratenes Spanferkel zur Belohnung mitsamt wütender Kommentare von wütenden Tierschützern.

Ich jedenfalls freue mich auf das neue Schloss-Camp. Und ich freue mich auf die neuen Kandidaten. Auch wenn statt der altbekannten Dschungel-Kluft nun vielleicht lange Unterhosen und dicke Pullis als Schutz vor dem walisischen Winter herhalten müssen.

-------------

Das sind die „IbeS“-Sieger:

Costa Cordalis

Désirée Nick

Ross Antony

Ingrid van Bergen

Peer Kusmagk

Brigitte Nielsen

Joey Heindle

Melanie Müller

Maren Gilzer

Menderes Bagci

Marc Terenzi

Jenny Frankhauser

Evelyn Burdecki

Prince Damien

--------------

Paul Grotenburg sieht das ganz anders. Hier sein Kommentar zur Verlegung des Dschungelcamps nach Wales:

Dschungelcamp ohne Dschungel – unvorstellbar!

Nun ist es soweit: Mit dem Umzug in ein Schloss ist das Dschungelcamp nur noch eine weitere von vielen Realityshows in der deutschen Fernsehlandschaft. Egal ob „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“ oder „Promis unter Palmen“. Das Konzept ist immer das gleiche: Irgendwelche Sternchen stellen sich irgendwelchen Aufgaben, und hoffen möglichst lange im Rennen zu bleiben.

Paul Grotenburg ist Onlineredakteur. Den Dschungelcamp-Umzug kann er nicht nachvollziehen. Foto: privat

Das Dschungelcamp war immer anders, hatte immer etwas besonderes. Der Kultfaktor, die Location, die darauf zugeschnittenen Spiele oder die ekligen Herausforderungen – sie haben den Reiz dieser Show ausgemacht. Das geht nun verloren.

--------------

--------------

Natürlich ist es richtig, in der aktuellen Situation nicht nach Australien zu fliegen. Aber umziehen? In ein Schloss in Wales? Wo es kalt und regnerisch ist? Unvorstellbar! Da hätte RTL besser ein Jahr aussetzen sollen.