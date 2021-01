Dschungelcamp: RTL präsentiert Kandidaten – wetten, dass du nicht mehr als fünf erkennst?

Da sind sie also, die Kandidaten von RTLs Dschungelcamp-Ersatz, der „Dschungelshow“. „12 prominente Dschungelcamp-Bewerber“ hat uns der Sender angekündigt. Wobei das Wort 'prominent' in diesem Zusammenhang doch sehr dehnbar ist.

Denn selbst den eingefleischtesten Trash-TV-Fans dürfte es bei diesem Cast schwerfallen, alle Kandidaten zu erkennen. Damit du nicht im Dunkeln tappst, wenn am 15. Januar die RTL-„Dschungelshow“ beginnt, stellen wir dir die Kandidaten hier vor.

RTL Dschungelcamp: Das sind die Kandidaten der Ersatz-Show

Unter anderem in der RTL-„Dschungelshow“ dabei ist Bea Fiedler. Bea wer? Die 63-Jährige stammt aus Witten (NRW) und wurde in den 70ern als Playmate bekannt. Später wechselte sie ins Schauspiel und spielte unter anderem in „Eis am Stiel 4“ und „Eis am Stiel 6“ mit.

Auch Christina Dimitriou dürfte nicht sofort jedem ein Begriff sein. Sie war unter anderem in den Dating-Formaten „Temptation Island“ und „Ex on the Beach“ zu sehen.

Djamila Rowe ist der erste etwas bekanntere Name. Da klingelt nichts? Sie erlangte Berühmtheit durch eine erfundene Affäre mit einem Botschafter.

Filip Pavlovic sollten die „Bachelor“-Fans kennen. Er war in der „Bachelorette“-Staffel von Nadine Klein dabei.

Die „Stars“ der RTL Dschungelshow. Foto: TVNOW / oliversanne.coaching / privat / Sebastian Brüll / Frank Fastner / Lukas Sowada / Stefan Gregorowius / Kadir Ilboga / Udo Keus

Frank Fussbroich ist den Rheinländern unter uns ein Begriff. Man kennt ihn aus der WDR-Show „Die Fussbroichs“.

Lars Tönsfeuerborn gewann die erste Staffel von „Prince Charming“,verlor aber rasch das Herz von Nicolas Puschmann.

Lydia Keilovitz: Nie gehört! Soll wohl bei DSDS mitgemacht haben.

Mike Heiter: Der Ex von Elena Miras. Die wiederum schaffte es mit dem legendären Satz „Wo ist die Fairness geblieben? Wo?“ in die Annalen des „Sommerhaus der Stars“.

Nina Queer ist eine Drag Queen aus Berlin und war sogar schon beim „Frauentausch“ dabei. Sie dürfte also gerüstet sein.

RTL: Ein echter Bachelor in der Dschungelshow

Oliver Sanne: Der Star der Show. Er war schließlich schon mal der „Bachelor“.

Xenia von Sachsen Foto: Kadir Ilboga

Xenia Prinzessin von Sachsen: Es wird adelig im Dschungel. Und sie hat RTL-Erfahrung, gewann 2006 das „Sommerhaus der Stars“.

Zoe Saip: Wegen ihr rastete beim „Kampf der Realitystars“ nicht nur ein Promi aus.

Und nun Hand aufs Herz: Wie viele „Stars“ hast du erkannt? Falls es nicht so viele waren, gräme dich nicht. Ab dem 15. Januar um 22.15 Uhr kannst du sie auf RTL kennenlernen.