„Dschungelcamp“: Schlagerstar verrät – „Dieses Jahr wäre ich in den Dschungel gegangen, aber auch der fällt ja aus“

Wer hätte das gedacht? Wurde sich doch in den vergangenen Jahren beschwert, dass die Promi-Dichte im „Dschungelcamp“ immer mehr abflauen würde, hatte RTL für das eigentlich geplante „Dschungelcamp“ einen echten Star auf der Liste.

So verriet Mallorca- und Schlagerstar Mickie Krause, dass er unter 'normalen' Umständen in diesem Jahr beim „Dschungelcamp“ in Australien dabei gewesen wäre.

„Dschungelcamp“: Echter Star war im Anflug auf Australien

Auf Instagram schreibt Mickie Krause: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus! Vor einem Jahr war ich Gast in 'Die Stunde danach!' Dieses Jahr wäre ich in den Dschungel gegangen, aber auch der fällt ja aus!“

Wie schade. Bekannterweise musste das traditionelle „Dschungelcamp“ in Australien wegen der grassierenden Corona-Pandemie abgesagt werden. Auch die Ersatzveranstaltung in einem walisischen Schloss sagte RTL wegen der Pandemie ab.

„Dschungelcamp“ abgesagt: RTL zeigt dafür die „Dschungelshow“

Stattdessen zeigt der Sender nun die sogenannte „Dschungelshow“ aus einem Studio in Köln, in der mehr oder weniger bekannte Promis um ihr „Goldenes Ticket“ für das „Dschungelcamp 2022“ kämpfen. Ob Mickie Krause im kommenden Jahr dabei sein wird? Unklar.

Wäre Mickie Krause ins Dschungelcamp gegangen? Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Klar ist jedoch, dass die Fans sich nichts sehnlicher wünschen würden. „Wäre bestimmt lustig“, kommentiert ein Fan unter dem Post von Mickie Krause. Und ein anderer fügt an: „Das wär cool!“

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“ bei RTL:

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Sam Dylan

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

Einige Fans hegen aber auch leichte Zweifel an der Aussage von Mickie Krause. So schreibt ein Anhänger: „Du? Niemals!! Dafür läuft es bei dir zu gut!“ Und ein anderer fügt hinzu: „Niemals!“

Auf keinen Fall im kommenden Jahr dabei sein wird Nina Queer. Die wurde schon jetzt von RTL rausgeschmissen. Das ist der Grund.