Dschungelcamp: ER ist Dr. Bobs Liebling – „Flirtend, schreiend, quiekend“

17 Jahre Dschungelcamp: Diesen Geburtstag hat sich die RTL-Produktion zwar etwas anders vorgestellt, doch immerhin dürfen sich die Zuschauer auch im Jahr 2021 über eine weitere Staffel der Erfolgsshow freuen.

Auch wenn corona-bedingt alles etwas anders laufen muss, können sich die Dschungelcamp-Fans zumindest über eine Konstante freuen: Dr. Bob wird selbstverständlich auch bei der Dschungelshow dabei sein.

Dschungelcamp: Für IHN hat sich Dr. Bob besonders gefreut

Im RTL-Interview hat der Dschungelcamp-Star vorab verraten, welcher der bisherigen Kandidaten sein absolutes Highlight ist. Während Mike Heiter, Xenia von Sachsen & Co. noch um den Einzug ins nächste Dschungelcamp kämpfen müssen, kann Dr. Bob bereits auf eine lange Liste voller prominenter Namen zurückblicken, die es zu ihm nach Australien geschafft haben.

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“:

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Nina Queer (gefeuert!) – Ersatz ist Sam Dylan

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

Und es ist noch gar nicht viel Zeit vergangen, seitdem er seinen persönlichen Favoriten kennengelernt hat. Auf die Frage, wer oder was in der vergangenen Staffel zu seinem persönlichen Highlight geworden ist, antwortet der 70-Jährige: „Der Dschungelkönig 2020 Prince Damien. Er war von Anfang an fantastisch.“

Im Januar 2020 wurde Prince Damien zum Dschungelkönig gewählt. Foto: picture alliance/dpa

Dschungelcamp-Sieger Prince Damien hat nie sein Lächeln verloren

Vor allem das Finale soll Dr. Bob zum Prince-Damien-Fan gemacht haben. „Im Finale holte er flirtend, schreiend, quiekend vier Sterne und setzte sich gegen Danni Büchner und Sven Ottke durch“, erinnert sich der Australier.

Er werde nie das Bild vergessen, wie Prince Damien selbst inmitten von „Dschungelschlotze, Kakerlaken und anderen Dschungelspezialitäten“ niemals sein Lächeln verloren hat. Sofort sei Dr. Bob klar gewesen, dass der 30-jährige Sänger am Ende mit der Dschungelkrone nach Hause fahren würde.

Dr. Bob: „Dem Virus wird bald die Luft ausgehen“

Mal sehen, ob Dr. Bob auch bei den diesjährigen Kandidaten den richtigen Riecher hat. Über eine Show in Deutschland freut sich Robert McCarron, so sein bürgerlicher Name, jedenfalls sehr: „Ich liebe es, in Deutschland zu sein.“

Dr. Bob freut sich: „Wenn Sie mich also in Köln herumlaufen sehen, seien Sie nicht schüchtern, sagen Sie Hallo zu mir.“ Foto: picture alliance/dpa

Vor allem nach dem Pandemiejahr 2020 sei die Show genau das, was die Zuschauer benötigen. Dr. Bob blickt der Pandemie übrigens optimistisch entgegen: „Solange wir uns alle an die Regeln halten und geimpft werden, sobald Impfstoff verfügbar ist, wird dem Virus bald die Luft ausgehen“, so der Arzt, dem die Stars vertrauen.