Dschungelcamp-Star Indira Weis mit Schockbeichte: „Teilweise am Tropf zwangsernähren lassen“

Irgendwie mochte ich meine 70 Kilo von damals☺️....ich hatte vor paar Monaten durch meinen privaten Stress rasant und völlig ungesund abgenommen. Hatte keinen Bissen mehr runterbekommen und mich teilweise am Tropf zwangsernähren lassen. Jetzt habe ich wieder ein paar Kilo mehr drauf. Es geht bergauf. Ein Schnitzel folgt dem anderen🤪.... Ich futtere und mäste mich brav weiter, so dass ich bald wieder an der 70-Kilo-Marke kratzen kann. Nun ja, ich war sowieso nie der dürre, ausgemergelte Bohnenstangen Typ. War eigentlich immer eher curvy. Denn: Rund ist gesund! 🎯Schönen Mittwoch! Eure Indirella