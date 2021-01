Dschungelcamp: Aufregung um Nina Queer – „Kandidat bringt alles mit, was RTL verurteilt“

Hat sich RTL nun den nächsten Skandal ins Haus beziehungsweise ins „Dschungelcamp“ respektive die „Dschungelshow“ geholt? Dessen ist sich zumindest die ehemalige „Dschungelcamp“-Siegerin Désirée Nick sicher.

In ihrer Instagram-Story schießt die Dschungelkönigin von 2004 gegen „Dschungelshow“-Kandidatin Nina Queer. Sie sei die „schlimmste Repräsentation für die queere Szene, die man sich vorstellen kann“, so die Ex-Dschungelcamp-Siegerin. Was war passiert?

„Dschungelcamp“: Désirée Nick schießt gegen Kandidatin Nina Queer

Désirée Nick bezieht sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 2017. Dragqueen Nina Queer war damals in Berlin DAS Aushängeschild der SPD für Toleranz. Bis zu einem verhängnisvollen Post auf der Social-Media-Plattform „Facebook“.

So berichtete der „Tagesspiegel“ damals, dass Nina Queer auf eine Meldung reagiert hatte, in der beschrieben wurde, dass ein homosexuelles Pärchen von fünf Jugendlichen – offenbar mit Migrationshintergrund – angegangen wurde.

Nina Queer schrieb damals: „Sofort abschieben. Ob in Deutschland geboren oder nicht. Wer Stress haben will, für den lässt sich doch bestimmt ein tolles Kriegsgebiet finden.“

„Dschungelcamp“: Kandidatin von der SPD gefeuert

Für den Spruch bekam Nina Queer starken Gegenwind, die SPD feuerte die Dragqueen als Toleranzbotschafterin. Aus der queeren Szene hagelte es Kritik für die Künstlerin.

Queer distanzierte sich selbst später von ihrem Post, den sie bei Facebook gelöscht hatte: „Was ich geschrieben habe, war unglücklich formuliert. Ich meinte, dass Menschen, denen es hier nicht passt, woanders hingehen sollen“, sagte sie dem „Tagesspiegel.“

Im Juni vergangenen Jahres gab sie der Zeitung erneut ein Interview. Darin fällt auch ein verhängnisvoller Satz, den ihr Désirée Nick nun auch in ihrer Instagram-Story vorhält.

So könne es Queer nicht akzeptieren, dass Homosexuelle von Arabern angegriffen werden, so die Dragqueen. Queer: „Dann bin ich eben die erste Hitler-Transe, die es gibt, dann nehme ich das so hin.“

„Dschungelcamp“: Désirée Nick zieht Vergleiche mit Wendler und Naidoo

Désirée Nick. Foto: imago images / Future Image

Nick wirft Nina Queer Rassismus vor, vergleicht sie mit den RTL-Skandal-Promis Xavier Naidoo und Michael Wendler, die beide wegen kruder Theorien keinen Platz mehr bei dem Kölner Sender haben, der im Falle Michael Wendler noch einmal klar „jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste“ verurteilt hatte. Nick: „Dieser Kandidat bringt alles mit, was RTL verurteilt!“

In der „Dschungelshow“ dürfte es also spannend werden. Schließlich sollen dort auch Ex-Dschungelcamper teilnehmen. Eine Teilnahme von Désirée Nick liegt also im Bereich des Möglichen.

