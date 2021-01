„Dschungelcamp“: Skurrile Situation im Studio – „Ah, wir dürfen es nicht sagen!“

Dschungelcamp – SEIN Name ist tabu! (Archivbild)

Jedes Jahr fiebern die Fans des „Dschungelcamp“ sehnlichst dem Tag entgegen, an dem endlich wieder eine neue Staffel beginnt. Seit Freitagabend können sich die Fans der Sendung schon einmal so richtig in Stimmung bringen und bei der „Dschungelshow“ mitfiebern.

Die erste Sendung nutzten die „Dschungelcamp“-Moderatoren Soja Zietlow und Daniel Hartwich, um ein paar Lieblingsmomente der vergangenen Staffeln im „Dschungelcamp“ Revue passieren zu lassen. Doch einer wurde dabei ganz bewusst verbannt.

RTL geht auch im Dschungelcamp drastischen Schritt

Mit Mallorca-Sängerin Melanie Müller, der Dschungelkönigin von 2014 und ihrem damaligen Mitstreiter Julian F.M. Stoeckel schwelgen die Moderatoren des Dschungelcamps in Erinnerungen. Doch wenn es um die Staffel der beiden geht, wird eine Person ganz bewusst ausgelassen.

----------------------------------------

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“:

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Sam Dylan

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

----------------------------------------

Julian F.M. Stoeckel musste sich 2014 schon früh geschlagen geben und zog schon als dritter aus dem australischen Dschungel aus. Doch das scheint dem 33-jährigen Designer und Schauspieler wenig auszumachen. Als Daniel Hartwich aufzählt, wer noch vor Stoeckel das Camp verließ, unterbricht ihn Soja Zietlow mit einem schrillen „Pieeeeeeep“. Und Julian F.M. Stoeckel entfährt es „Ah, wir dürfen es nicht sagen!“

Um wen es sich hier handelt, klärt Daniel Hartwich dann schnell auf. „Weil RTL ein verantwortungsvoller Sender ist, haben wir einen Camper, dessen Namen wir nicht mehr nennen ... aus dieser Staffel herausgeschnitten.“, erklärt er findet eine passende Metapher – „unser Lord Voldemort“.

----------------------------------------

Mehr zur Dschungelshow:

Dschungelcamp: RTL geht direkt in die Vollen – SIE muss besonders leiden

Dschungelcamp: Schlimmer als im Dschungel? RTL sperrt Kandidaten HIER ein

Dschungelcamp: RTL zieht Reißleine – und feuert nächsten Star

----------------------------------------

„Der, dessen Name nicht genannt werden darf“: Michael Wendler wird bei RTL zum „Lord Voldemort“ Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Promi, den RTL aus dem Gedächtnis des Dschungelcamps verbannt hat, ist – viele können es sich schon denken – Michael Wendler.

RTL hatte den 48-Jährigen bereits aus der aktuellen Staffel von „DSDS“ entfernt. Der TV-Sender zeigt sich damit sichtlich konsequent, dem Corona-Leugner keine Plattform zu bieten. Auch beim Dschungelrückblick von Melanie Müller ist Michael Wendler nicht zu sehen.

Doch nicht nur Michael Wendler darf in der „Dschungelshow“ keine Rolle mehr spielen. Auch eine andere Kandidatin wurde von RTL rausgeworfen. Wer das war, liest du hier.