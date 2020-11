Dschungelcamp 2021: DIESE Kandidaten sollen bei der Ersatzshow dabei sein

Wer wird beim Dschungelcamp 2021 dabei sein?

Die ersten Teilnehmer sollen bereits feststehen! Auch wenn es im kommenden Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Dschungelcamp geben wird, wie wir es gewohnt sind, will RTL dennoch eine Dschungel-Show starten. Was genau wir zu erwarten haben, ist unklar.

Dschungelcamp: Sie sollen bei der Show dabei sein

Vermutet wird jedoch, dass das Dschungelcamp in seiner Show-Variante in diesem Jahr statt im australischen Dschungel oder auf einer walisischen Burg in einem kölschen Studio stattfinden wird.

Nun will die „Bild“ erfahren haben, welche Promis im Januar in Köln dabei sein werden. So viel sei schon einmal gesagt: Von A-Promis kann nicht die Rede sein, der Trend, dass immer weniger bekannte Gesichter dabei sind, hält auch im kommenden Jahr an.

-------------------------

Das sind die deutschen „Dschungelcamp“-Sieger:

Costa Cordalis (2004)

Désirée Nick (2004)

Ross Antony (2008)

Ingrid van Bergen (2009)

Peer Kusmagk (2011)

Brigitte Nielsen (2012)

Joey Heindle (2013)

Melanie Müller (2014)

Maren Gilzer (2015)

Menderes Bagci (2016)

Marc Terenzi (2017)

Jenny Frankhauser (2018)

Evelyn Burdecki (2019)

Prince Damien (2020)

-------------------------

Sie sollen mitmachen:

Henrik Stoltenberg (24)

Der Enkel des verstorbenen Ex-Bundesministers Gerhard Stoltenberg (CDU) soll einer der Kandidaten sein. Er nahm an der diesjährigen Staffel von „Love Island“ teil und sicherte sich mit gleich mehreren Eskapaden Sendezeit.

Zoe Saip (20)

Die Österreicherin nahm an der 13. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ mit Heidi Klum teil. Obwohl sie es nur auf Platz zehn schaffte, blieb sie den Zuschauern wegen ihrer häufigen Tränen im Gedächtnis. In diesem Jahr war sie bei „Realitykampf der Stars“ zu sehen.

Kevin Yanik (22)

Der 22-Jährige wurde durch „Temptation Island“ bekannt, arbeitet mittlerweile aus Influencer

-------------------

Weitere News vom Dschungelcamp:

-------------------

Bei der Show sollen die Teilnehmer darum kämpfen, im Dschungelcamp 2022 dabei zu sein. Für den Verlierer sei eine Teilnahme aber auch nicht ausgeschlossen.

Im abgesagten Dschungelcamp hätten angeblich Tina Ruland, Lucas Cordalis und Claudia Effenberg dabei sein sollen.

Dschungelcamp: Das sagt RTL

RTL wollte die Gerüchte auf Anfrage der „Bild“ nicht kommentieren. „Zu Spekulationen rund um die neue Dschungelshow äußern wir uns nicht. Details geben wir gerne zu einem späteren Zeitpunkt bekannt“, so der Sender.

Auch die möglichen Kandidaten haben sich noch nicht geäußert. Wir bleiben gespannt, wen wir im Dschungelcamp 2021/ der Dschungelshow sehen werden. (cs)