„Dschungelcamp“ vor dem Aus? RTL-Chef mit beunruhigender Aussage – „Dann hätten wir...“

Die Corona-Pandemie wirkt sich nicht nur auf das öffentliche Leben, sondern auch auf das Programm von TV-Sendern aus. So bangen Fans jetzt schon um das RTL-„Dschungelcamp“, das in Australien produziert und traditionell zu Jahresbeginn ausgestrahlt wird. RTL-Chef Jörg Graf findet in einem Interview deutliche Worte zur „Dschungelcamp“-Zukunft.

„Dschungelcamp“-Ausfall wegen Corona-Pandemie?

Es ist der Quotengarant für RTL: Das alljährliche „Dschungelcamp“ war auch 2020 erfolgreich, Fans fiebern auf die 15.Staffel im Jahr 2021 hin. Doch viele Zuschauer fragen sich gleichzeitig, ob das „Dschungelcamp“ angesichts der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden kann.

Prince Damien ist der amtierende Dschungelkönig. Foto: picture alliance/dpa

Denn die Stars campieren nicht nur auf engstem Raum, sondern auch im australischen Busch. Und auch RTL-Geschäftsführer Jörg Graf kann noch keine Entwarnung geben.

„Dschungelcamp“: So plant RTL

In einem Interview mit „DWDL“ gibt Graf offen zu, dass die „Dschungelcamp“-Zukunft aktuell ungewiss ist. Das größte Problem bei der Planung sei demnach, dass RTL abhängig davon ist, ob das britische Pendant „I'm a celebrity – Get me out of here“ im Herbst im gleichen Busch in Australien produziert werde.

Das ist das „Dschungelcamp“:

Das „Dschungelcamp“ läuft offiziell unter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ während der Ausstrahlung täglich auf RTL

Die Reality-Show ist das deutsche Pendant zum britischen „I'm a Celebrity.... Get Me Out of Here!“

Die erste Staffel lief 2004, seitdem gab es 14 Staffeln

Moderatoren sind Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, von 2004-2012 Dirk Bach und Sonja Zietlow

Zehn bis zwölf Kandidaten aus der Promiwelt müssen bis zu 14 Tage im australischen Busch ausharren und Prüfungen absolvieren

Ab der zweiten Woche wird jeden Tag ein Camper von den TV-Zuschauern rausgewählt, der Gewinner wird „Dschungelkönig / Dschungelkönigin“ und gewinnt 100.000 Euro

Der erste „Dschungelkönig“ war Costa Cordalis

Denn die Briten lassen das Camp und das gesamte Areal inklusive der Produktionsstätten vor Ort von „ITV Studios“ bauen. Wenn das britische Camp abgedreht ist, „bleibt danach alles stehen, es bleiben auch Leute von ITV dort und wir ziehen ein“, erklärt der Senderchef.

Auch die Spiele greifen oft auf das zurück, was die Briten vorher genutzt haben. „Nur in dieser intensiven Synergie hat das Projekt bislang geklappt“, so Graf zu „DWDL“.

Im Umkehrschluss bedeutet das: „Damit hängen wir schon an der Entscheidung von ITV in Großbritannien, im Herbst ihr Format zu produzieren“, gibt Graf zu. Sollte sich die britische Produktion dagegen entscheiden, ist auch die Planung des „Dschungelcamps“ eine außergewöhnliche Situation, wie der RTL-Boss klar stellt: „Dann hätten wir eine echte Challenge.“

Fans bleibt daher vorerst nur Geduld – vielleicht kann ja die Vorfreude auf das bereits bestätigte „Sommerhaus der Stars“ die Wartezeit verkürzen.