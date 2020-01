Dschungelcamp 2020: Sven Ottke – warum verpasst ausgerechnet ER ihm diesen Tiefschlag?

Autsch, die Worte müssen selbst einen erfahrenen Boxer wie Neu-Dschungelcamp-Kandidat Sven Ottke ordentlich schmerzen. Vor allem, wenn sie von einem Kollegen kommen.

Dschungelcamp: Sven Ottke wird böse von Henry Maske angegangen

Ausgerechnet Box-Legende Henry Maske holt gegen den Dschungelcamp-Star zum verbalen Tiefschlag aus. Der Abendzeitung sagte der Weltmeister: „Ich muss zugeben, ich war sprachlos, als ich gehört habe, dass Sven in den Dschungel geht. Ich würde das nie tun. Beziehungsweise, wenn Sie diese News von mir hören, dann wissen Sie, dass ich in der allerletzten Zeit sehr, sehr viel sehr, sehr falsch gemacht haben muss. Ich bin mir sicher, dass Sven keine großen finanziellen Probleme hat. Daher verstehe ich es gar nicht.“

Henry Maske holte zum verbalen Tiefschlag aus. Foto: imago images

+++Dschungelcamp: Drei Stars starben nach der Show einen tragischen Tod+++

------------------

Das ist Sven Ottke:

Sven Ottke wurde am 3. Juni 1967 in Berlin-Tempelhof geboren

Sven Ottke war ein deutscher Profi-Boxer

In allen 34 Kämpfen seiner Karriere blieb Sven Ottke ungeschlagen

Sechs davon gewann Ottke durch K.-o.

Sein Kampfname: „Das Phantom“

Den Namen bekam er, weil er vom Gegner nicht getroffen werden konnte

In der Rangliste der besten Boxer aller Zeiten belegt Ottke im Super-Mittelgewicht im April 2014 den dritten Rang

Er wurde als „Boxer mit Kopf und Auge“ bezeichnet

Nun ist er Kandidat bei der 14.Staffel des Dschungelcamps auf RTL

------------------

Oh weh, das klingt mal gar nicht gentleman-like. Doch so ganz scheint Maske eine Teilnahme am Dschungelcamp für sich nicht auszuschließen. Henry Maske weiter: „Für mich gibt es nur einen Grund, warum man in diese Sendung gehen kann: Wenn man danach ein für allemal ausgesorgt hätte und nie wieder einen Tag in seinem Leben arbeiten müsste, so ist es aber nicht. Daher gibt es für mich keinen Grund.“

+++ Dschungelcamp: Kurz vor dem IbeS-Start – heftiger Schicksalsschlag für Dr. Bob +++

Sven Ottke. Foto: imago images

Na, dann weiß RTL ja ungefähr, wieviel Kohle im kommenden Jahr auf den Tisch gelegt werden muss, damit gleich die nächste Boxlegende in den Dschungel-Ring steigt.