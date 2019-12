Dschungelcamp (RTL): Hammer! DIESER Star zieht als letzter ins Dschungelcamp 2020

Foto: TV Now, RTL

Bald startet das Dschungelcamp 2020! Das ganze Jahr über fragen sich die Fans, wer wird einziehen und um die Dschungelkrone kämpfen?

Einige Kandidaten für das Dschungelcamp 2020 auf RTL sind schon seit Wochen bekannt, doch nun ist klar, wer der letzte in der Reihe der Promis sind, die „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ rufen werden.

Am 10. Januar 2020 ziehen die Promis in das Dschungelcamp 2020 auf RTL. Elf Kandidaten hat RTL bereits bekannt gegeben, darunter die Wendler-Ex Claudia Norberg und die Witwe von Jens Büchner Danni. Nun ist bekannt, dass auch ein populärer GZSZ-Star in den Dschungel zieht.

Dschungelcamp 2020: Ex-„GZSZ“-Schauspieler mit dabei

Maden, Krokodile, große Höhen – das alles erwartet die Promis im Dschungelcamp 2020. Und natürlich fiese Sprüche der Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Wer als zwölfter Kandidat nach Australien geht, das stand bisher noch nicht fest. Doch jetzt kommt raus: Es ist Raúl Richter (32)! Sieben Jahre lang stand der Schauspieler bei der Soap „GZSZ“ vor der Kamera. Er spielte die Rolle des Dominik Gundlach und war der Sohn des Fieslings Jo Gerner. Raúl Richter starb den Serientod – Motorradunfall.

Von der Soap ins Camp: Raul Richter zieht ins Dschungelcamp 2020. Foto: dpa

Mehr zum Thema Dschungelcamp 2020:

Raul Richter Foto: dpa

Bei „Let’s Dance“ belegte der Dschungelcamp-Kandidat 2010 den vierten Platz. In letzter Zeit war es ruhig um ihn geworden. Perfekte Zeit fürs Dschungelcamp. Ganze 110.000 Euro soll Richter für seine Teilnahme am Dschungelcamp bekommen. Den Vertrag habe er erst vor wenigen Tagen unterzeichnet. Noch nicht klar ist, ob seine aktuelle Freundin Vanessa Schmidt ihn ins Dschungelcamp begleitet.

Die 12 Dschungelcamp-Teilnehmer 2020:

Sonja Kirchberger

Sven Ottke

Günther Krause

Prince Damien

Elena Miras

Anastasiya Avilova

Markus Reinecke

Antonia Komljen

Daniela Büchner

Claudia Norberg

Marco Cerullo

Raúl Richter

Eine Bestätigung gibt es allerdings von RTL und Richter selbst noch nicht. „Zu Spekulationen äußern wir uns nicht. RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekanntgeben“, äußert ein RTL-Sprecher gegenüber „Bild“.

Richter ist nach Felix van Deventer der nächste GZSZ-Star, der nach Australien reist. Der Soap-Darsteller hatte im vergangenen Jahr den zweiten Platz hinter Evelyn Burdecki belegt.

Dschungelcamp: Sendetermin und Kandidaten steht fest

Jens Büchner und seine Witwe Danni. Foto: dpa

Das Dschungelcamp startet dann am 10. Januar 2020 bei RTL. Infos zu allen Teilnehmern beim Dschungelcamp 2020 findest du hier >>>

Weitere RTL-Kultsendung ab Januar 2020

Kultmoderatorin verabschiedet sich von RTL

