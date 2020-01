Dschungelcamp: Marco Cerullo – Betrugsversuch schon vor dem Einzug

Oh Marco. Der Ex-Bachelorette-Teilnehmer war noch nicht mal in Richtung Dschungelcamp aufgebrochen, da versuchte der 31-Jährige schon, zu betrügen.

Nur stellte sich der Neu-Dschungelcamper dabei nicht besonders klug an. Verkündete er seine verbotene Idee doch in seiner Instagram-Story. Er wollte nämlich einen dritten Gegenstand in seinem Reisegepäck unterbringen, aber erlaubt sind nur zwei.

Dschungelcamp: Irre, was Marco Cerullo mit ins Camp schleppen will

„Eine Sache hab ich ja noch. Ich habe mir ja Gedanken gemacht, was ich eventuell noch mitnehmen könnte. Und ich habe an meine Kaffeemaschine gedacht. Jetzt habe ich hier so eine geile Tüte bekommen, da wäre noch Platz. Oder ich packe die in meinen Rucksack. Das wäre auch ne gute Lösung. Für Strom müsste ich mir dann noch Gedanken machen. Aber ich würde dann einen Generator mitnehmen. Was meint ihr, gute Idee?“

---------------

Das ist Marco Cerullo:

Marco Cerullo wurde am 10. November 1988 in Koblenz geboren

Cerullo ist ein deutsches Model, Schauspieler und Reality-TV-Teilnehmer

Marco Cerullo absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer und schloss diese mit dem Meistertitel ab

2016/17 wurde Marco Cerullo zum Mister Rheinland-Pfalz gewählt

Seit dem 1. Mai 2018 spielte er in der Seifenoper Krass Schule – Die jungen Lehrer

2019 nahm er an Bachelor in Paradise teil und lernte seine jetzige Freundin Christina Grass kennen

Nach dem Finale von Bachelor in Paradise veröffentlichte Cerullo im Dezember 2019 seine erste Single Take Me Away

Kurz darauf gab er seine Teilnahme beim Dschungelcamp bekannt

------------------

DAS darf Marco wirklich mit ins Dschungelcamp nehmen

Marco Cerullo und seine Freundin Christina Grass. Foto: imago images

Ja, eine brillante Idee. Als weiteren Luxus-Artikel hätte Marco übrigens gerne seine Freundin Christina eingepackt. Das untersagte RTL jedoch bedauerlicherweise. So blieb es am Ende bei einem Talisman und einem Kissen. Vielleicht wären Freundin, Kaffeemaschine und Strom-Generator dann auch etwas unhandlich auf dem beschwerlichen Weg ins Dschungelcamp.